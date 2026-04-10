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Dramático video: un hombre se roció con nafta y amenazó con prenderse fuego en Forres

El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes y generó momentos de extrema tensión. La rápida intervención policial evitó una tragedia y el sujeto fue trasladado a un centro de salud.

Hoy 18:14

Un grave episodio generó alarma en la mañana de este viernes en la ciudad de Forres, donde un hombre amenazó con prenderse fuego tras rociarse con combustible.

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El hecho se registró alrededor de las 9, cuando el individuo, de apellido Concha, expresó su intención de prenderse fuego, lo que provocó preocupación entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

Ante la situación, efectivos policiales intervinieron de inmediato y lograron contener al hombre, evitando que concretara su amenaza. Tras varios minutos de tensión, fue puesto a resguardo y se garantizó su integridad física.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado al centro de salud El Polear, donde recibió asistencia médica y quedó bajo evaluación.

En el caso tomó intervención la fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.

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