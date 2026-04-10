Dramático video: un hombre se roció con nafta y amenazó con prenderse fuego en Forres

El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes y generó momentos de extrema tensión. La rápida intervención policial evitó una tragedia y el sujeto fue trasladado a un centro de salud.

Hoy 18:14

Un grave episodio generó alarma en la mañana de este viernes en la ciudad de Forres, donde un hombre amenazó con prenderse fuego tras rociarse con combustible.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró alrededor de las 9, cuando el individuo, de apellido Concha, expresó su intención de prenderse fuego, lo que provocó preocupación entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

Ante la situación, efectivos policiales intervinieron de inmediato y lograron contener al hombre, evitando que concretara su amenaza. Tras varios minutos de tensión, fue puesto a resguardo y se garantizó su integridad física.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado al centro de salud El Polear, donde recibió asistencia médica y quedó bajo evaluación.

En el caso tomó intervención la fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.