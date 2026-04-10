En vivo: con dos encuentros, arranca la Liga Santiagueña de Fútbol

La temporada 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol se pone en marcha con acción en capital y Banda. Mirá toda la programación de la primera fecha.

Hoy 17:57

La espera terminó. Este viernes 10 comienza una nueva edición de la Liga Santiagueña de Fútbol, que tendrá su puntapié inicial con dos encuentros.

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El arranque contará con el duelo entre Mitre y Estudiantes de Huaico Hondo en el predio del Auri, que se jugará a puertas cerradas, y el cruce entre Vélez de San Ramón y Banfield en San Ramón.

La primera fecha se extenderá hasta el miércoles, con partidos en distintas ciudades y escenarios de la provincia, en una jornada que promete mucho fútbol local.

Programación completa – Fecha 1

Viernes 10

Mitre / Estudiantes de Huaico Hondo (Cancha CAM – a puertas cerradas)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Vélez de San Ramón / Banfield (Cancha Vélez SR)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Domingo 12

Central Argentino / Villa Unión (Cancha Central Argentino)

Reserva 15.00 | Primera 17.00

Defensores de Forres / Atlético Forres (Cancha Defensores)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Independiente de Fernández / Unión de Beltrán (Cancha Independiente)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Independiente de Beltrán / Sportivo Fernández (Cancha Independiente)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Lunes 13

Güemes / Comercio (Zona Capital)

Reserva 14.30 | Primera 16.30

Martes 14

Sarmiento de La Banda / Agua y Energía (Zona Banda)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Miércoles 15

Yanda / Central Córdoba (Complejo CC – Sintético, a puertas cerradas)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago.