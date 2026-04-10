El DT de Chelsea confirmó que Enzo pidió disculpas y habló sobre la postura del club

Rosenior se refirió al gesto del argentino, quien fue suspendido por dos partidos luego de sus declaraciones sobre un eventual futuro en el Real Madrid.

Hoy 16:44

El mediocampista argentino Enzo Fernández atraviesa un momento delicado en el Chelsea: pese a haber pedido disculpas públicas, deberá cumplir una sanción de dos partidos y no estará disponible para el duelo clave ante el Manchester City por la Premier League.

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El conflicto se originó luego de sus declaraciones sobre un posible futuro en el Real Madrid, lo que generó malestar en el club londinense. Como primera medida, ya había sido excluido del partido de FA Cup frente a Port Vale, y ahora tampoco podrá estar en uno de los encuentros más exigentes del calendario.

Rosenior confirmó la sanción y valoró las disculpas

El entrenador Liam Rosenior confirmó que, pese a las disculpas del jugador y su entorno, la sanción seguirá vigente. “He tenido varias conversaciones con Enzo. Se disculpó conmigo y con el club, pero la decisión ya está tomada”, explicó.

Además, el DT buscó bajar la tensión y respaldó al argentino: “No cuestiono su carácter ni quién es como persona. La gente comete errores y no se puede exagerar el castigo. Lo importante es que siga adelante”.

Un mensaje claro del club: primero el equipo

Desde el cuerpo técnico dejaron en claro que la medida responde a una cuestión de valores y disciplina interna. “El fútbol es un deporte de equipo. No se trata de individuos”, remarcó Rosenior, justificando la ausencia de uno de sus futbolistas más importantes.

En ese sentido, el técnico fue contundente al confirmar que no estará ante el City, pero dejó abierta la puerta a su continuidad como pieza clave: “Espero que después de esto sea fundamental para el equipo”.

Cuándo vuelve Enzo Fernández

Tras cumplir la sanción, el campeón del mundo podrá reaparecer en la próxima jornada, cuando el Chelsea enfrente al Manchester United.

Así, más allá de que la situación parece haberse descomprimido puertas adentro, el episodio deja en claro que el club mantiene una postura firme y que Enzo deberá reconstruir su lugar en un momento clave de la temporada.