La plaza Güemes se ilumina con tecnología LED para mayor seguridad en Salta

La plaza Güemes de Salta se transforma con la instalación de 72 luminarias LED, mejorando la seguridad y el consumo energético en el microcentro.

Hoy 16:46

La plaza Güemes en Salta experimenta una notable transformación nocturna gracias a la instalación de 72 nuevas luminarias LED, que forman parte del Plan de Alumbrado Público y de Recuperación de Plazas y Espacios Verdes.

El principal objetivo de esta intervención es mejorar la cobertura lumínica en el predio, eliminando áreas con baja visibilidad y aumentando la seguridad para los transeúntes, independientemente de la hora.

La renovación de la iluminación no se limita únicamente a la plaza; también se han llevado a cabo trabajos en las calles Rivadavia y Leguizamón, adyacentes a la Legislatura provincial, donde se ha reforzado el sistema de iluminación para optimizar el tránsito vehicular y el flujo peatonal.

La transición a la tecnología LED busca maximizar la eficiencia energética, ya que estas luminarias consumen menos energía, lo que repercute en un uso más sostenible de los recursos públicos.

Además, las luces LED tienen una vida útil más prolongada, lo que conlleva a una reducción en la frecuencia de mantenimiento y en los costos asociados al mismo.

Desde una perspectiva urbana, la nueva iluminación proporciona una luz más uniforme y brillante, lo que mejora la percepción del espacio y promueve un entorno más seguro. Ambientalmente, esta alternativa es más sustentable, dado que no contiene mercurio y disminuye la emisión de calor.

Este tipo de obras forma parte de un esfuerzo mayor por revalorizar espacios importantes de la ciudad, donde la iluminación no solo realza la estética nocturna, sino que también influye en la apropiación y circulación de los espacios públicos.

Con estas mejoras, la plaza Güemes se posiciona como un lugar más visible, accesible y seguro, redefiniendo su imagen en el mapa urbano de Salta.