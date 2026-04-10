La intendente Fuentes destacó el avance de la pavimentación de la calle Las Moras

La Ing. Fuentes supervisó el avance de la obra de pavimentación que se está llevando a cabo en dicha calle, en el tramo comprendido desde Las Acacias hasta Víctor Alcorta, en el barrio Los Flores.

Hoy 17:42

Acompañada por vecinos de la zona, la jefa comunal inspeccionó que los trabajos se desarrollen conforme a los estándares de calidad establecidos, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y contribuir a la seguridad vial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Para ejecutar esta obra se tuvo que correr la línea de edificación de algunos vecinos que habían avanzado sobre la calzada y que, con muy buena voluntad, retrocedieron para permitir darle un ancho adecuado que posibilite el paso de los vehículos”, indicó.

“Las tareas incluyen seis nuevas cuadras de pavimento de hormigón y cordón cuneta, abarcando también el pasaje intermedio, lo que permitirá conducir las aguas de lluvia hasta el desagüe existente para su rápida evacuación”, afirmó la ing. Fuentes.

Además, destacó que “los trabajos se completarán con la instalación de nuevas luminarias de alumbrado público y la plantación de más árboles en el sector, avanzando con el Plan Urbano Ambiental que venimos impulsando desde el inicio de la gestión”.

Cabe resaltar que el municipio culminó días atrás la pavimentación de otras 16 cuadras en el barrio La Costa, facilitando la vinculación entre ambos sectores y el desplazamiento de los vehículos particulares y del transporte público de pasajeros.