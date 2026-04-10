Nico Occhiato rechaza invitación de Mario Pergolini en El Trece

La segunda temporada de 'Otro Día Perdido' en El Trece reafirma la posición de Mario Pergolini en la televisión, aunque Nico Occhiato ha rechazado ser invitado al programa.

Hoy 15:15

La segunda temporada de 'Otro Día Perdido' en El Trece se ha convertido en un fenómeno televisivo que consolida a Mario Pergolini como una figura de referencia en la pantalla argentina. El canal está celebrando los exitosos resultados de este programa, que cuenta con invitados de renombre de diversas áreas del entretenimiento.

En medio de este éxito, se ha revelado un revés inesperado para Pergolini, quien había invitado a Nico Occhiato a participar en su programa. Aunque ambos tienen una buena relación, Occhiato decidió no aceptar la invitación, lo que ha generado especulaciones y comentarios en el ámbito del espectáculo.

Según informaciones recientes, la producción de 'Otro Día Perdido' contactó a Occhiato, pero este se mostró firme en su negativa. “En este momento no hay chances, no voy al programa de Mario”, habrían sido sus palabras, según la declaración del periodista Alejandro Casteló en el programa 'Ya Fue Todo' de Jotax Digital.

La razón detrás de esta negativa parece estar relacionada con que Nico Occhiato ha comenzado las grabaciones de su propia serie, 'Nadie Dice Nada', lo que le ha ocupado gran parte de su tiempo. Este compromiso con su programación diaria en LUZU TV ha sido clave para su decisión de no participar en el programa de Pergolini.

Casteló también destacó que, a pesar de la admiración que Occhiato siente por Mario Pergolini como pionero de la televisión, su agenda laboral actual no le permite aceptar la invitación. “La agenda de él está atareada”, afirmó el periodista, lo que explica su respuesta negativa a la propuesta de Pergolini.

A pesar de este contratiempo, Mario Pergolini continúa recibiendo a invitados destacados en su programa. Recientemente, el cantante Emanero fue uno de los invitados, compartiendo con el conductor momentos sorprendentes, incluyendo un parentesco lejano con la famosa Mirtha Legrand.

La conversación con Emanero reveló detalles fascinantes sobre su linaje familiar, lo que generó un ambiente ameno y entretenido en el programa. “Para mí sos pariente de Mirtha”, bromeó Pergolini, mientras el artista aclaraba que solo se trataba de un “dato de color”.