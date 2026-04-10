Boca vuelve a ilusionarse con el regreso de Cavani: el uruguayo dio un paso clave en su recuperación

El Boca Juniors transita un momento clave de la temporada entre la Copa Libertadores y dos clásicos determinantes ante Independiente y River Plate por el Torneo Apertura. En ese contexto, el entrenador Claudio Úbeda planifica rotaciones y aguarda por una noticia importante: el regreso de Edinson Cavani.

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El delantero uruguayo dio un paso clave en su recuperación al volver a trabajar con pelota, algo que él mismo compartió en redes sociales con un mensaje claro: “Te extrañaba”. El Matador no juega desde el 20 de febrero, cuando fue titular en el empate 0-0 ante Racing Club en La Bombonera.

Desde el cuerpo médico informaron en su momento que el atacante sufrió un edema óseo postraumático, lo que luego derivó en un tratamiento específico con un bloqueo en el psoas derecho. Ahora, ya en la etapa final de su recuperación, todo indica que podría volver a las canchas en mayo, en la recta decisiva de la fase de grupos de la Libertadores.

Úbeda administra cargas y espera sumar una pieza clave

Mientras tanto, el DT del Xeneize comienza a dosificar minutos y cargas físicas en un calendario exigente. La posible vuelta de Cavani aparece como una variante de peso para el ataque, especialmente pensando en la segunda mitad del semestre.

El delantero de 39 años tuvo poca participación desde la llegada de Úbeda: jugó solo 5 de los 24 partidos, con apenas una titularidad. Sumó minutos ante Tigre, Talleres, Argentinos Juniors, Platense y Racing, donde tuvo su mayor rodaje.

Un ataque con muchas opciones en Boca

Con el regreso del Matador, Boca sumará competencia en una delantera que hoy tiene como titulares a Miguel Merentiel y Adam Bareiro, mientras que Milton Giménez y Ángel Romero aparecen como alternativas.

En medio de un calendario cargado y con objetivos importantes en juego, la vuelta de Cavani podría convertirse en un refuerzo interno clave para el Xeneize en el tramo más exigente del año.