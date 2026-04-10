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La oposición busca reactivar el caso $LIBRA en Diputados

Aunque no logró los votos, el intento dejó en evidencia que el tema podría volver a debatirse en el Congreso.

Hoy 15:26

La oposición se ilusiona con revivir el caso $LIBRA en Diputados. Esta semana, en la sesión en la que se sancionó la reforma a la ley de Glaciares,  los bloques que se ubican en la vereda de enfrente del gobierno de  Javier Milei demostraron estar a muy pocas bancas de reunir el quorum  para tratar ese y otros temas que preocupan a La Libertad Avanza, como el escándalo de Manuel Adorni. Por eso, los opositores se preparan para volver a la carga y arrinconar al oficialismo una vez más.

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Esta semana, el oficialismo se anotó un nuevo triunfo en el Congreso con la sanción de la reforma a ley de Glaciares. Fue una bocanada de aire fresco para La Libertad Avanza que desde hace un mes está empantanada en el caso Adorni, que todos los días suma un capítulo que pone en jaque el relato de la batalla cultural y la lucha contra la casta.

En  esa misma sesión, la oposición intentó avanzar con una serie de  proyectos que buscan trasladar al Congreso ese escándalo junto con el caso $LIBRA, que tiene a los hermanos Milei en el centro de la escena. En ambos casos, la  Justicia avanza en la misma dirección que las denuncias y acusaciones  hechas por la oposición, lo que les da un impulso para volver a insistir

En el caso $LIBRA, con la pesquisa al celular del lobista Mauricio Novelli que llevó adelante la Justicia, la comisión investigadora que presidió el diputado Maximiliano Ferraro se sintió reivindicada.  Básicamente, quedó confirmado lo que los diputados habían expuesto en  su informe final, presentado en noviembre del año pasado, después de  tres meses de trabajo.

Entre  otras cosas, que los hermanos Milei se habían contactado con el  empresario minutos antes y después de que el jefe de Estado promocionara  la criptomoneda desde su cuenta de Twitter. Es decir, que Milei sí tenía un conocimiento previo del proyecto.

Fue en este contexto que el miércoles, en la previa al debate por la ley de Glaciares, desde su banca, Ferraro pidió incluir en el temario de la sesión tres proyectos vinculados al caso $LIBRA. Uno para citar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Otro, en igual sentido, pero para citar a Adorni. En ambos casos, el objetivo es que brinden informes verbales y escritos en el recinto sobre su participación y  conocimiento respecto de los hechos vinculados a la criptomoneda.

El tercer proyecto, en cambio, apuntaba a que Milei dé respuesta, por escrito, sobre los llamados telefónicos o mensajes que mantuvo con Novelli, así como también sobre los supuestos pagos que el lobissta le habría hecho al jefe de Estado. La votación cosechó 125 votos a favor. Muy lejos, es cierto, de los dos tercios que el “lilito” requería para colar el tema en la sesión. Pero apenas a cuatro del quorum que se requiere para poner en marcha una sesión. 

La “derrota” de Ferraro el día de la sesión fue leída como un triunfo opositor. Al momento de la votación de la moción hecha por el presidente de la Coalición Cívica, algunos  diputados dispuestos a acompañar la jugada de Ferraro, no estaban en su  banca al momento de la votación, como Nicolás Massot.

En  tanto, otros legisladores que ese día se ausentaron de la sesión  seguramente habrían acompañado la moción. Por caso, los diputados de  Unión por la Patria Pablo Yedlin o Emir Felix, así como también la exlibertaria Marcela Pagano.

Con esos 4 diputados, la oposición ya tendría las presencias necesarias para avanzar con una sesión y poner en marcha el operativo para revivir el caso $LIBRA.  

Un dato extra: tampoco estaban en el recinto (sí en el Palacio) los dos diputados del MID, que tuvieron una postura ambivalente en torno al caso.  Presentaron un proyecto para impulsar una comisión investigadora del  caso, pero luego, cuando prosperó el proyecto que creó una comisión  unicameral en Diputados, jugaron con el Gobierno. Y, de yapa, no acompañaron el informe final elaborado por los opositores.

Aun así, en más de una ocasión, Oscar Zago, presidente de ese bloque,  habló del caso $LIBRA como una “estafa” y planteó que el tema debe ser  investigado. Por todo esto, no habría que descartar (tampoco ratificar) su acompañamiento.

Otro dato a tener en cuenta es que algunos de los diputados de Innovación Federal,  en donde conviven los diputados que responden a los gobernadores  Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) se ausentaron al  momento de esa votación. ¿Le habrán querido dejar algún mensaje al Gobierno?  

Por todo esto, luego de la votación Ferraro expresó: “Hubo  125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros  diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número  para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e  interpelación”. 

Si esa sesión se concretara,  bastaría con una mayoría simple para emplazar a la comisión de Asuntos  Constitucionales a que trate en un día y horario específico esos  proyectos. De reunir las firmas para el dictamen, la oposición  podría convocar a una segunda sesión para votar esos textos y, una vez  más, con mayoría simple, sancionarlos. 

Además de la Coalición Cívica, acompañaron la propuesta de Ferraro la cordobesa Natalia  de la Sota; los catamarqueños que responden a su gobernador, Raúl  Jalil; Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal; Yolanda Vega y  Claudio Álvarez, de Innovación Federal; Karina Maureria, de La  Neuquinidad; el FIT; Provincias Unidas; Fernando Jorge, de Primero San  Luis; Álvaro González, del PRO; y Unión por la Patria.

También en esa sesión, la oposición intentó avanzar con la interpelación a Manuel Adorni,  por haber subido a su esposa al avión presidencial rumbo a los Estados  Unidos, además de sus viviendas sin declarar. Esa votación salió 124 a favor, 118 en contra

De conseguir quorum en una eventual sesión, un  emplazamiento a las comisiones que deben tratar la interpelación a  Adorni también se impondría en el recinto, al igual que la propuesta que  hizo el radical Pablo Juliano, quien propuso avanzar con pedidos del  informe al Poder Ejecutivo para, justamente, acceder a información vinculada con el caso Adorni. 

En esa votación, la oposición también se impuso por 121 votos a favor y 112 en contra. O sea, emplazar a las comisiones que deban abocarse a este proyecto  también sería realizable, siempre y cuando, la oposición lograra  concretar una sesión. 

El pedido de informes presentado por los diputados Juliano, Ferrato y Esteban Paulón consulta si la Oficina Anticorrupción  ha iniciado algún procedimiento de verificación o control sobre la  evolución patrimonial del funcionario desde su asunción en funciones  públicas.

Además, se solicita saber si se detectaron posibles inconsistencias  entre los activos declarados, los pasivos informados y la evolución  patrimonial registrada en las declaraciones juradas presentadas. 

Por  otra parte, se busca conocer si Adorni declaró ante los organismos  correspondientes bienes registrables, inversiones o activos que integren  el patrimonio del cónyuge o del grupo familiar conviviente así como  también si existen bienes registrables, propiedades, sociedades,  participaciones empresariales o activos financieros vinculados al  cónyuge o al grupo familiar del funcionario que deban ser considerados a efectos de evaluar su situación patrimonial integral. 

Así las cosas, si la oposición logra ponerse de acuerdo, en los próximos días podría  celebrar una sesión para revivir el 2025, año en el que en el Congreso  el Gobierno de Javier Milei quedó contra las cuerdas en más de una oportunidad.  

Y, si a esto se le suma que más de un gobernador ya tiene las elecciones del 2027 en la cabeza, aprovechar el Congreso para hacerle oposición a La Libertad Avanza podría ser una estrategia. Por eso, los bloques opositores más duros se ilusionan y, de a poco, empiezan a trabajar en esa posible sesión

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