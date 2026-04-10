Lautaro Martínez se volvió a lesionar en Inter y encendió las alarmas en la Selección Argentina de cara al Mundial

El Toro se sometió a estudios médicos este viernes y se confirmó la lesión en su pierna izquierda.

Hoy 15:38

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, volvió a encender las alarmas tras confirmarse una nueva lesión muscular mientras transita la temporada con el Inter de Milán. A pocos meses del Mundial 2026, la situación genera preocupación en el cuerpo técnico nacional.

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El atacante se realizó estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano, donde se confirmó que padece una distensión leve en el sóleo de la pierna izquierda. Si bien no es una lesión grave, se trata de una zona sensible, ya que recientemente había estado más de un mes fuera de las canchas por un problema similar.

Un problema recurrente que enciende alertas

El Toro venía de destacarse hace apenas cinco días con un doblete en la goleada 5-2 ante Roma por la Serie A, luego de superar una distensión en la misma zona que lo marginó durante 46 días. Sin embargo, esta nueva molestia vuelve a frenar su continuidad.

El delantero será baja en compromisos importantes del Nerazzurro, como las semifinales de la Copa Italia frente a Como y el duelo ante Cagliari por el torneo local. Si no surgen complicaciones, podría regresar a fines de abril ante Torino.

Scaloni sigue de cerca su evolución

La situación también es seguida de cerca por Lionel Scaloni, quien considera a Lautaro una pieza clave en la estructura del equipo nacional. En la actual temporada, el goleador ya acumuló más de dos meses y medio de inactividad por distintas molestias musculares, algo que preocupa en la previa de la cita mundialista.

El objetivo del delantero es claro: llegar en plenitud física al Mundial, luego de haber jugado condicionado en Mundial de Qatar 2022, donde arrastró problemas en el tobillo derecho.

Con números que lo respaldan —36 goles en 75 partidos con la Albiceleste—, Lautaro tiene su lugar asegurado, pero en este tramo previo el gran desafío será mantenerse sano para llegar en las mejores condiciones a la máxima cita del fútbol.