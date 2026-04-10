Buenas noticias sobre Bastián: confirmaron avances en su salud

Su familia informó que una tomografía mostró resultados alentadores en su recuperación.

Hoy 15:01

El menor de 8 años Bastián Jeréz, que sufrió un accidente durante el verano en los médanos de Pinamar, presentó avances positivos de acuerdo a los testimonios de sus médicos. El niño, que había sido operado por última vez hace un mes, fue intervenido nuevamente.

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Bastián había sido sometido hace una semana a una ileostomía para sacarle parte del intestino ya que se le había formado bridas nuevamente en ese órgano. Tras la intervención, se le realizó una tomografía y los médicos confirmaron que sus ventrículos están más pequeños, por lo que no hay presencia de sangre dentro de ellos.

La mamá de Bastián, Macarena, informó en sus historias de Instagram que la familia "recibió una noticia que les llena el alma de esperanzas". En ese sentido, describió que la tomografía arrojó una disminución de los ventrículos del pequeño. Por último agradeció "al Señor por escuchar nuestras oraciones, por cada súplica mía llorando de rodillas pidiendo por mi hijo". Además, completó que su abdomen también presenta avances.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente en los médanos de Pinamar a mediados de enero, continúa internado a dos meses del hecho. Según confirmó su madre Macarena Collantes, a través de redes sociales, el menor se someterá a una resonancia magnética crucial para "definir nuevas cuestiones de su salud".

De acuerdo con lo publicado por su madre en Instagram, Bastián atraviesa una etapa de fortalecimiento físico. Collantes aseguró que su hijo "se está recuperando" y "tomando más fuerzas para poder colocarle una nueva válvula".

De este modo, este jueves por la mañana el menor se sometió a una resonancia magnética, cuyos resultados serán determinantes para evaluar su evolución y decidir si es necesaria una nueva cirugía. “Por favor sigamos pidiendo por él para que esas imágenes vengan más claras y nos demuestren lo fuerte que es Basti”, ratificó en el cierre del comunicado Collantes.