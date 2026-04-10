Palermo reveló por qué se frustró su llegada a San Lorenzo y sorprendió con una frase sobre Macri

El nombre de Martín Palermo volvió a escena tras confesar que estuvo muy cerca de convertirse en entrenador de San Lorenzo. El Titán, que se encontraba libre tras su salida de Fortaleza, reconoció que llegó a imaginarse al frente del equipo azulgrana, aunque la negociación se frustró a último momento.

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“Yo ya estaba con que en dos días estaba entrenando”, aseguró Palermo en una entrevista, dejando en claro lo avanzado de las conversaciones. Incluso, contó que durante el sorteo de la Copa Sudamericana se proyectaba como DT del Ciclón, analizando posibles rivales y el futuro del equipo en el plano continental.

Una oportunidad que se escapó

El ex goleador lamentó no haber podido dar ese paso en su carrera, ya que consideraba que era el momento ideal para asumir en un club grande del fútbol argentino. “Era algo que deseaba porque San Lorenzo es un equipo grande, por lo que mueve. Era una linda posibilidad, pero no se terminó dando”, expresó.

Si bien evitó profundizar en los motivos que hicieron caer la negociación, Palermo deslizó que hubo indecisiones en la dirigencia, pese a haber mantenido una charla positiva con el presidente Sergio Constantino.

Desmintió vínculos políticos en la negociación

Por otro lado, el Titán fue tajante al negar versiones que vinculaban a Mauricio Macri con su posible llegada al club. “Decían que me iba a pagar el sueldo y no es así. Son cosas que desvirtúan todo”, remarcó.

En esa misma línea, también hizo referencia a su relación personal con Macri y a su visita al presidente Javier Milei, dejando en claro que se trata de vínculos personales sin injerencia en su carrera profesional.

Su mirada sobre Platense y el presente

Palermo también habló sobre Platense, equipo al que dirigió y que recientemente debutó en la Libertadores ante Corinthians. Aunque fue invitado al estadio, decidió seguir el partido desde su casa.

“Es algo histórico para el club. Le tocó un rival con mucha historia y le hizo frente”, analizó el exentrenador del Calamar, que hoy se encuentra sin equipo pero a la espera de una nueva oportunidad.

Mientras tanto, la chance de dirigir a San Lorenzo quedó como una oportunidad que estuvo al alcance de la mano, pero que finalmente no se concretó.