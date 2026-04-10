Dictaron un taller de prevención en adicciones en el Jardín Municipal N°6 “Luis Pesci”

La actividad estuvo destinada a niños de 4 y 5 años y buscó fortalecer hábitos saludables y el desarrollo emocional desde la primera infancia.

Hoy 13:41

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Prevención en Adicciones dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, llevó a cabo un taller en el Jardín Municipal N°6 “Luis Pesci”, destinado a alumnos de 4 y 5 años.

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La actividad, titulada “Jugando también me cuido”, tuvo como objetivo fortalecer factores de protección en la primera infancia mediante propuestas lúdicas, promoviendo el desarrollo emocional, la autoestima, la comunicación y la incorporación de hábitos saludables.

Durante la jornada, se desarrollaron dinámicas adaptadas a la edad de los niños, orientadas a favorecer el reconocimiento y la expresión de emociones, estimular habilidades sociales como compartir y pedir ayuda, y fomentar el cuidado del propio cuerpo.

Asimismo, se buscó fortalecer el vínculo con los adultos referentes, entendiendo la importancia del acompañamiento en las primeras etapas de la vida como base para la prevención de futuras problemáticas.

De esta manera, el municipio continúa impulsando políticas públicas orientadas a la prevención desde edades tempranas, promoviendo el bienestar integral de niños y niñas a través del trabajo conjunto con las instituciones educativas.