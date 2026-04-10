Jujuy refuerza la colaboración entre el Gobierno y los municipios

El gobernador Carlos Sadir y los intendentes de los Valles se reunieron para fortalecer políticas públicas en educación y seguridad, buscando mejorar la calidad de vida de la población.

Hoy 14:17

El gobernador Carlos Sadir mantuvo una reunión con intendentes municipales de los Valles para dialogar sobre la importancia de reafirmar políticas públicas en múltiples áreas, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, realizó un balance del encuentro, destacando que se abordaron temáticas priorizadas como educación y seguridad.

Álvarez García afirmó que el encuentro se llevó a cabo para reafirmar el compromiso de trabajar cerca de la gente y escuchar las inquietudes de los intendentes, quienes representan a sus respectivas comunidades.

Asimismo, el ministro resaltó la importancia de estas reuniones para discutir propuestas y obras en curso, así como el compromiso del gobernador de seguir avanzando en la solución de los problemas planteados.

El ministro adelantó que se acordó una próxima reunión para el 16 de abril en Monterrico, lo que refleja una gestión de puertas abiertas y un enfoque en la colaboración entre el Gobierno de Jujuy y los municipios.

Por su parte, el intendente de El Carmen, Víctor González, destacó que el encuentro fue muy positivo para la región de los Valles, logrando coordinar acciones conjuntas en áreas como obras, deporte e infraestructura.

Además, se discutieron necesidades específicas de cada localidad, como la seguridad, la salud y la educación, así como particularidades planteadas por los jefes comunales, enfatizando la importancia de permanecer cerca de la gente.