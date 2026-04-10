El tiempo para este viernes 10 de abril en Santiago del Estero: la máxima rondará los 27ºC

Durante este día la temperatura estará agradable acompañada de vientos leves del sector norte.

Hoy 01:38

Santiago del Estero tendrá este viernes 10 de abril una jornada con condiciones estables y temperaturas agradables, de acuerdo a los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

La mañana comenzará con cielo algo nublado y una temperatura mínima que rondará los 16 grados, acompañada por vientos leves del sector norte.

Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 27 grados durante la tarde, en un contexto de cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con un leve descenso de la temperatura y un ambiente templado.