Se viene una limpieza en River: los jugadores que podrían irse tras la final perdida con Belgrano

La derrota en Córdoba aceleró definiciones puertas adentro. Entre futbolistas relegados, juveniles con mercado y posibles ventas, el club de Núñez prepara una fuerte renovación para el segundo semestre.

Hoy 14:55

La caída ante Belgrano en la final del Apertura no cambió el rumbo que ya tenía planificado River, pero sí aceleró los tiempos de una reestructuración profunda que se viene gestando desde hace meses en Núñez.

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Tanto la dirigencia como el entrenador Eduardo Coudet entienden que el plantel necesita una renovación importante de cara al segundo semestre y, más allá del resultado en Córdoba, ya existe una lista de futbolistas con posibilidades concretas de dejar el club.

Entre jugadores relegados, otros con bajo rendimiento y algunos que podrían ser vendidos para generar ingresos, al menos siete nombres aparecen bajo análisis en el mercado de pases.

Los futbolistas que podrían salir de River son:

Paulo Díaz

Lautaro Rivero

Fabricio Bustos

Kevin Castaño

Juan Fernando Quintero

Ian Subiabre

Maximiliano Salas

Uno de los casos que más impacto genera es el de Juan Fernando Quintero. El colombiano, ídolo de los hinchas riverplatenses, atraviesa un momento de incertidumbre y su continuidad ya no está asegurada.

Hace algunos días, su representante había deslizado la posibilidad de una salida tras el Mundial. “Después de la Copa del Mundo veremos; los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando”, había señalado.

La derrota ante Belgrano volvió a poner el foco sobre su situación, especialmente porque apenas sumó algunos minutos en la final, una decisión muy cuestionada por los hinchas en redes sociales.

Por otro lado, las situaciones de Ian Subiabre y Lautaro Rivero están ligadas a la posibilidad de concretar ventas importantes. Ambos juveniles tienen mercado y podrían representar ingresos relevantes para el club.

En el caso de Rivero, además, volvió a quedar apuntado por los hinchas luego de cometer la mano que derivó en el penal del empate de Belgrano durante la final.

El resto de los nombres aparece directamente vinculado a cuestiones futbolísticas. Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño y Maximiliano Salas dejaron de ser prioridad dentro de la consideración del cuerpo técnico y hoy no son vistos como piezas fundamentales para lo que viene.

Especialmente compleja es la situación de Castaño y Salas, quienes llegaron al club por cifras millonarias. River desembolsó cerca de 14 millones de dólares por uno y 9 millones por el otro, por lo que ahora buscará recuperar parte de esa inversión mediante una venta.

En Núñez reconocen que difícilmente aparezcan ofertas cercanas a esos montos debido al presente futbolístico de ambos, aunque igualmente intentarán negociar salidas para generar ingresos.

Más allá de las intenciones del club y de los jugadores, el futuro de cada uno dependerá también de cómo se mueva el mercado de pases en las próximas semanas.