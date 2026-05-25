Villarruel publicó un fuerte mensaje tras quedar afuera del acto oficial del 25 de Mayo

La vicepresidenta realizó un posteo en redes sociales luego de no haber sido invitada al Tedeum encabezado por Javier Milei.

Hoy 14:55

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó este lunes un fuerte mensaje en redes sociales luego de quedar afuera del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo, encabezado por el presidente Javier Milei en la Catedral Metropolitana.

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A diferencia de los dos años anteriores, Villarruel no participó de la ceremonia oficial junto al Presidente y su Gabinete. Según trascendió, no fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia, área que conduce Karina Milei.

En medio de ese contexto, la vicepresidenta difundió un posteo por la fecha patria, en el que hizo referencia a la Revolución de Mayo, la soberanía y la dignidad humana.

“Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo por Argentina!”, expresó Villarruel al cierre.

En su mensaje, recordó que la Revolución de Mayo fue parte de una tradición nacional basada en una concepción de la libertad vinculada a la dignidad de la persona humana.

Además, citó palabras del sumo pontífice y remarcó: “Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios”.

Villarruel también sostuvo que el desafío actual “no es tecnológico sino antropológico” y planteó que, al igual que en 1810, el debate central continúa siendo “la defensa de la soberanía y la protección de la dignidad humana”.

La publicación se conoció en medio de una nueva señal de tensión dentro del oficialismo, marcada por la distancia política entre la vicepresidenta y el entorno más cercano del Presidente.

En las últimas semanas, Villarruel había profundizado sus diferencias con sectores del Gobierno y llegó a presionar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que presentara su declaración jurada ante la Justicia, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Hasta el momento, desde el entorno de la vicepresidenta no confirmaron si realizará alguna actividad propia por el 25 de Mayo.