La prensa internacional se rindió ante Colapinto tras su histórica actuación en Canadá

El piloto argentino terminó sexto en Montreal y recibió elogios de los principales medios especializados del mundo, que destacaron su madurez, velocidad y crecimiento en Alpine.

Hoy 14:48

Franco Colapinto volvió a convertirse en una de las grandes sensaciones de la Fórmula 1 tras su histórica actuación en el Gran Premio de Canadá, donde finalizó sexto en el circuito Gilles Villeneuve y firmó el mejor resultado de su carrera en la máxima categoría.

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La enorme performance del piloto argentino no pasó desapercibida en el ambiente internacional y provocó una catarata de elogios de parte de los principales medios especializados del automovilismo mundial.

El sitio oficial de la Fórmula 1 destacó la solidez que mostró el bonaerense durante todo el fin de semana y remarcó su capacidad para sobreponerse a los distintos desafíos de carrera.

“Colapinto logró su mejor resultado en la F1 en Canadá, completando un fin de semana muy sólido con un sexto puesto”, publicó la categoría en su análisis posterior a la competencia.

Por su parte, el reconocido portal Motorsport ubicó directamente al argentino entre los grandes ganadores del fin de semana en Montreal. Los especialistas europeos resaltaron especialmente cómo logró aprovechar al máximo las recientes mejoras mecánicas implementadas por Alpine.

Otro de los medios que elogió la actuación del piloto fue The Race, históricamente crítico con el argentino. En esta oportunidad, el portal británico aseguró que Colapinto atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada a la categoría.

“Franco Colapinto estuvo en muy buena forma en las últimas carreras y demostró una vez más que merece su asiento en la F1”, señalaron.

Además, Planet F1 le otorgó una puntuación de 8 puntos, la segunda más alta de toda la parrilla, solo por detrás de Lewis Hamilton, quien recibió un 8.5 tras finalizar segundo en Canadá.

El medio también destacó el crecimiento sostenido del argentino dentro de la estructura francesa. “Se convirtió, de forma discreta pero efectiva, en un verdadero rival para Pierre Gasly”, analizaron.

Las repercusiones también llegaron desde Francia. El histórico diario L’Equipe valoró tanto el resultado deportivo como el impacto que tuvo para Alpine sumar una importante cantidad de puntos en Montreal.

“Por segunda vez esta temporada después de China, Alpine colocó sus dos autos en el top 10 con Franco Colapinto 6º y Pierre Gasly 8º”, resaltó el medio francés, que además recordó que el equipo no conseguía una cosecha semejante desde Brasil 2024.

Con apenas unas carreras en la máxima categoría, Colapinto sigue consolidándose como una de las grandes apariciones del automovilismo mundial y alimenta la ilusión de los fanáticos argentinos en la Fórmula 1.