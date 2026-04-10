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Nediani habilitó el nuevo sistema lumínico de la cancha del Club 17 de Octubre

Además de la obra, el municipio desplegó un amplio operativo con servicios de salud, entrega de insumos deportivos y mejoras en el entorno.

Hoy 13:35
Nediani

El intendente Ing. Roger Elías Nediani habilitó la obra de iluminación de la cancha de fútbol del barrio 17 de Octubre y entregó juegos de camisetas y pelotas a la escuela de fútbol del club barrial, donde el municipio realizó un importante Operativo de Integración Social.

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Esta actividad se desarrolló el jueves a la tarde y comprendió servicios gratuitos de controles de peso y talla de los niños, presión arterial, inmunizaciones, entrega de medicamentos y kits nutritivos, Programa 1700 Días, radio abierta, cortes de cabello, clases de ritmos, merienda saludable y sorteos de entradas para el Cine Teatro Renzi.

Las direcciones que estuvieron a cargo de las actividades mencionadas fueron: Salud, Nutrición Comunitaria, Niñez, Adolescencia y Familia, Discapacidad, Género, Discapacidad, Deportes, Juntas Vecinales, Turismo y Juventud.

También participaron, el Cine Teatro Renzi, personal del Centro Integral Comunitario (CIC) del barrio San Carlos que ofrecieron servicios de salud y asistencia social y personal de Alerta Banda.

Por su parte, las Secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos realizaron trabajos para acondicionar la cancha de fútbol con desmalezamiento y la renovación del sistema lumínico con luces LED.  

También realizaron en el barrio tareas de desmalezamiento, limpieza, erradicación de basurales, fumigación, reposición de luminarias y perfilado y nivelación de calles con aporte de base estabilizada.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre estas actividades: “Hoy estamos aquí poniendo en valor esta cancha que estaba totalmente abandonada y que la hemos recuperado, colocando columnas, cableado y reflectores nuevos para que las niñas y los niños puedan realizar sus prácticas de fútbol en el barrio 17 de Octubre, en horas de la noche.

Ha sido una jornada larga y muy linda también ya que tuvimos la oportunidad de acercar a los vecinos del barrio 17 de Octubre diferentes servicios de forma gratuita, a través de un Operativo de Integración Social, a cargo de las direcciones que dependen de las secretarías de Gobierno y Coordinación y Desarrollo Territorial.

De este modo, personal municipal brindó asistencia médica y social, hubo una radio abierta, entregamos juegos de camiseta y pelotas a los profes del Club 17 de Octubre y habilitamos el nuevo sistema de iluminación de la cancha de fútbol.

Fue un trabajo integral y complementado con lo que habitualmente hacemos con la Secretaría de Servicio Públicos que realizó trabajos de desmalezamiento y erradicación de basurales.

Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas realizó reacondicionamiento de calles con aporte de suelo y base estabilizada, perfilado de las calles y la reposición de lámparas para ir de a poco haciendo la reconversión lumínica de este sector.

Agregó: “Estamos muy contentos por la gran participación de todos los vecinos y vecinas que han llegado a este lugar de encuentro donde hemos podido charlar y me han transmitido sus inquietudes, las cosas que faltan para mejorar, que sin ningún lugar a duda las reconocemos.

Nosotros hemos propuesto desde el primer día de gestión fortalecer los vínculos entre el municipio y los vecinos, como así también con otras instituciones, sociales, deportivas, religiosas, culturales y educativas.

Por lo tanto, vamos a continuar fortaleciendo los vínculos porque los vecinos de este barrio junto con nuestros dirigentes, junto con nuestro equipo de trabajo y junto con nuestros empleados, han acordado realizar todos los trabajos mencionados.

Hay que tener en cuenta que estos barrios han sido por muchos años olvidados. Nosotros vamos a inaugurar dentro de poco una calle que conecta los barrios Río Dulce, 17 de Octubre, Lourdes, Agua y Energía y Centro.

Vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir en ese camino, vamos a seguir con la presencia del municipio en cada uno de los barrios, como lo venimos haciendo desde el primer día que asumí como intendente”, finalizó Nediani.

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