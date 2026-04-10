Jenna Ortega reveló qué famosa película no logró conseguir al inicio de su carrera

La actriz contó que audicionó para una cuando tenía 12 años y que, aunque no obtuvo el papel, percibió el potencial del proyecto

Hoy 13:07

La actriz Jenna Ortega sorprendió al contar cuál fue uno de los papeles más importantes que no logró conseguir en sus inicios en la actuación. La protagonista de Merlina reveló que audicionó para la película de terror Hereditary, dirigida por Ari Aster.

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Durante una entrevista en el podcast Big Bro del artista Kid Cudi, Ortega recordó que tenía apenas 12 años cuando participó del casting para interpretar a Charlie, uno de los personajes centrales del film. Sin embargo, el papel finalmente quedó en manos de Milly Shapiro.

La actriz explicó que el proceso de audición fue particular, ya que recibió muy poca información sobre la historia. “No sabía bien qué estaba viendo, nos dieron apenas unas páginas con palabras bastante oscuras”, comentó, al tiempo que reconoció que, a su edad, era difícil comprender completamente el tono del proyecto.

A pesar de eso, aseguró que logró intuir que se trataba de una producción importante. “Sentía que había algo especial en ese proyecto”, expresó, recordando aquella experiencia temprana en su carrera.

Con el tiempo, Hereditary se convirtió en una de las películas de terror más aclamadas de los últimos años, mientras que Ortega consolidó su carrera como una de las jóvenes figuras más destacadas de la industria.

Jenna Ortega