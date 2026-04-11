Barracas Central se mide ante Estudiantes en Río Cuarto en busca de un triunfo que lo acerque a playoffs

El Guapo apunta a meterse en zona de clasificación ante el León del Imperio que necesita ganar para salir del fondo.

Hoy 07:04

Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central se enfrentarán este sábado desde las 21:45 en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

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El León del Imperio atraviesa un momento crítico. Con apenas cinco puntos sobre 36 posibles, es el último en la tabla anual y de promedios, por lo que necesita con urgencia sumar de a tres. En la fecha pasada dejó escapar una buena oportunidad tras empatar 0-0 con Aldosivi y, además, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a San Martín de Tucumán por penales (4-3), luego de igualar sin goles.

Del otro lado, el Guapo llega con un panorama diferente. El equipo de Rubén Darío Insua viene de hacer su debut internacional en la Copa Sudamericana, donde empató 0-0 ante Vasco da Gama, y ya piensa en su próximo compromiso ante Olimpia en Paraguay.

Por eso, se espera una rotación importante en Barracas Central, que marcha noveno con 16 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación. A pesar de tener margen en el torneo local, intentará sumar para seguir en la pelea.

Probables formaciones

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Juan Antonini, Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Mauro Valiente, Martín Garnerone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich.

DT: Gerardo Acuña.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Lucas Gamba.

DT: Rubén Darío Insua.