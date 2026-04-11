El Inter Miami de Messi recibe a New York Red Bulls por la MLS

Las Garzas buscan seguir en la pelea en su nuevo estadio. Juegan desde las 20:30.

Hoy 07:09

Inter Miami enfrentará este sábado desde las 20:30 a New York Red Bulls en el Nu Stadium, por la séptima jornada de la Major League Soccer 2026. El encuentro será televisado por Apple TV.

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El equipo dirigido por Javier Mascherano llega tras un empate agónico 2-2 ante Austin FC en su primer partido en el nuevo estadio. En ese encuentro marcaron Lionel Messi y Luis Suárez, aunque la presencia del capitán argentino para este duelo no está confirmada.

Las Garzas acumulan un invicto de cinco partidos en la MLS y suman 11 puntos, al igual que Charlotte FC y New York City FC, quedando a solo dos unidades del líder, Nashville SC. Sin embargo, vienen de sufrir un duro golpe en la Concachampions, donde quedaron eliminados en octavos justamente ante Nashville.

Por su parte, New York Red Bulls llega con un andar irregular. El conjunto neoyorquino se ubica séptimo con 10 puntos, dentro de la zona de playoffs, y viene de una victoria 4-2 frente a FC Cincinnati, recuperándose de la dura derrota 6-1 sufrida ante Charlotte en la jornada anterior.

Posibles formaciones

Inter Miami: St. Clair; Fray, Falcón, Micael, Allen; Bright, De Paul; Silvetti, Messi, Segovia; Berterame.

New York Red Bulls: Horvath; Dos Santos, Voloder, Nealis, Marshall-Rutty; Forsberg, Mehmeti, Donkor; Ruvalcaba, Hall, Cowell.

Datos del partido

Hora: 20:30 (Argentina)

20:30 (Argentina) TV: Apple TV

Apple TV Estadio: Nu Stadium

Con Messi en duda y ambos equipos con aspiraciones de playoffs, el cruce en Miami promete ser uno de los más atractivos de la jornada en la MLS.