El lunes 13 se abren las inscripciones para concursar para juez y fiscal

Una de las misiones del organismo es la evaluación de aspirantes a desempeñarse en el Poder Judicial y proponer ternas de candidatos al Ejecutivo.

Hoy 13:06

La Secretaría del Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero comenzará a recibir, el lunes 13 de abril, las presentaciones de los profesionales del Derecho interesados en participar en los concursos para desempeñarse como vocales de Cámara, jueces y fiscales de Instrucción en las seis Circunscripciones Judiciales en que está dividido el territorio provincial.

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Los postulantes pueden consultar bases y condiciones en el segundo piso del edificio de Chacabuco 276 de la ciudad Capital, los días hábiles y en el horario de 8 a 12 horas. Las inscripciones se recibirán hasta el viernes 24 del mes en curso, inclusive.

Este proceso de selección es la continuidad de un trabajo que viene efectuando el organismo colegiado, que consta de cuatro instancias: antecedentes, títulos, oposición y entrevista.

Uno de los concursos es para cubrir cargos de vocales en las tres Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con asiento en la ciudad Capital, mientras que otro es para cuatro cargos en la Cámara de Apelaciones y Control – Tribunal de Alzada en lo Penal.

Simultáneamente, se convoca a interesados en cumplir funciones de juez en los Juzgados de Control y Garantías de la Jurisdicción Capital; La Banda; Monte Quemado; Frías y Añatuya.

Además, se concursará para cubrir la titularidad de los Juzgados de Ejecución Penal; de Género y en el de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil de Capital.

Finalmente, se inscribirá para postularse para fiscal de Instrucción en lo Penal en las Circunscripciones Capital; Termas de Río Hondo; La Banda; Frías y Añatuya.