La Casa Blanca confirmó que EE.UU e Irán mantienen las negociaciones cara a cara

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, puso como condición el cese de los bombardeos del ejército israelí en Líbano.

Hoy 12:42

La incertidumbre se cierne sobre las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, con acusaciones cruzadas que ponen en riesgo la tregua. Ambos países enviaron una delegación integrada por funcionarios de altísimo nivel, que desembarcaron en la ciudad de Islamabad para empezar las conversaciones formales y encontrar una solución definitiva para el conflicto armado en Medio Oriente.

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Pasadas las 17 (hora local) se dio inicio a las conversaciones directas entre ambos países bajo la mediación de Pakistán, llevadas adelante en el lujoso Hotel Serena de cinco estrellas, ubicado en la ciudad capital.

Según las agencias Fars y Tasnim, “se decidió iniciar las negociaciones” tras “los avances logrados durante conversaciones preliminares” y la reducción de los ataques por parte de Israel en el sur de Beirut, en Líbano. Sin embargo, aún no se precisó la agenda ni el formato, es decir si son directas o indirectas.

Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían “comenzado”.

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La ronda de negociaciones comenzó esta mañana con el encuentro que encabezaron el vicepresidente estadounidense JD Vance y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. Vance estuvo acompañado por el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el esposo de su hija Ivanka,Jared Kushner, quienes llegaron a la ciudad capital de Islamabad esta madrugada a bordo del Air Force One.

La delegación iraní liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, también se reunió por separado Sharif, según informaron fuentes locales e iraníes. Hasta la media tarde, todavía no se habían anunciado conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Irán se reafirmó en algunos aspectos de su propuesta anterior, y su delegación dijo a la televisora estatal de aquel país que presentó algunas de las ideas de ese plan como líneas rojas en las reuniones con Sharif.

Por su parte, el funcionario y mano derecha de Trump, llamó en la previa a Teherán a “no jugar” con Washington, al tiempo que prometió “intentar mantener una negociación positiva”. “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta”, destacó Vance.

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Por su parte, Teherán envió al influyente presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto con una delegación de 70 personas. “Dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse antes del inicio de las negociaciones: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán”, advirtió Ghalibaf. “Nuestra experiencia en negociar con los estadounidenses siempre ha enfrentado fracasos y promesas incumplidas”, afirmó.

Según los informes, Irán prefería que Vance asumiera el papel de negociador. Además, la exenviada de Pakistán ante la ONU, Maleeha Lodhi, declaró a Al Jazeera que la elección del vicepresidente está siendo “vista de forma muy positiva” en Islamabad.

El alto el fuego ha detenido la campaña de bombardeos aéreos de EE.UU. e Israel sobre el régimen islámico. Pero hasta ahora no ha hecho nada para calmar la guerra paralela que Israel libra contra el aliado de Teherán, Hezbollah, en el Líbano, ni para poner fin al bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha provocado la mayor interrupción de la historia en el suministro mundial de energía.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, ciertamente estamos dispuestos a tender la mano. Si intentan jugarnos una mala pasada, van a descubrir que el equipo negociador no será tan receptivo”, declaró a los periodistas el JD Vance antes de partir a Pakistán.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió abrir el estrecho de Ormuz “bastante pronto” con o sin la cooperación de Irán, y se quejó de que Irán estaba “haciendo un trabajo muy deficiente ” al no permitir la libre navegación a través de ese canal, por donde antes del conflicto pasaba el 20% de todo el petróleo que se comercializa a nivel mundial. “Nada de arma nuclear. Eso es el 99%” de la negociación, sostuvo Trump.

Trump también advirtió a Irán que habría ataques aún más intensos si no se llegaba a un acuerdo. “Estamos cargando los barcos con las mejores municiones y las mejores armas jamás fabricadas, incluso mejores que las que usábamos antes, con las que los hicimos pedazos”, dijo el presidente en una entrevista con el New York Post.