Qué dijo Ancelotti sobre la posibilidad de convocar a Neymar al Mundial

El delantero brasileño atraviesa un gran presente en el Santos de Brasil.

Hoy 16:05

El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, generó gran expectativa al referirse a la posible convocatoria de Neymar para el Mundial 2026. El italiano aseguró que el delantero “está en el buen camino”, aunque dejó en claro que su presencia dependerá de su estado físico.

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En diálogo con France Football, el DT fue contundente: “Convocaré a jugadores que estén físicamente preparados”. En ese sentido, remarcó que Neymar “debe seguir de esta manera y mejorar su condición” para tener chances concretas de integrar la lista.

El entrenador también valoró el presente del brasileño en Santos, donde volvió a tener rodaje tras su lesión. En lo que va del año, el atacante disputó seis partidos, con tres goles y tres asistencias. “Ha vuelto bien y está marcando goles. Es un gran talento”, destacó Ancelotti.

Además, el técnico adelantó cómo lo utilizaría en el equipo: más centrado y cerca del arco rival, en un rol ofensivo clave para potenciar su capacidad goleadora.

Neymar y su historia en los Mundiales

En caso de ser convocado, Neymar disputará su cuarto Mundial con Brasil. Su primera experiencia fue en Brasil 2014, donde fue figura hasta la lesión que lo dejó fuera en cuartos de final.

Luego, en Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, la historia se repitió: Brasil llegó como candidato, pero quedó eliminado en cuartos de final ante Bélgica y Croacia, respectivamente.

Brasil y el objetivo en 2026

La selección brasileña irá en busca de su sexta estrella en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, con el objetivo de cortar una sequía de 24 años sin títulos.

En la fase de grupos, Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, con la ilusión de volver a lo más alto y con la expectativa puesta en la posible presencia de Neymar como una de sus grandes figuras.