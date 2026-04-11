Amenaza de “tiroteo” en una escuela derivó en un allanamiento en Entre Ríos

La Justicia identificó a una alumna y le secuestró dispositivos electrónicos tras la denuncia.

Hoy 21:20

Una amenaza de tiroteo generó preocupación en la comunidad educativa del Instituto “Nuestra Señora de la Merced”, en la localidad entrerriana de La Paz. La investigación empezó a partir del hallazgo de un escrito alarmante en el baño de mujeres: “10/04/2026 Tiroteo”.

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Desde ese momento, las autoridades del colegio radicaron la denuncia y activaron los protocolos de seguridad. La situación derivó en la intervención inmediata de la Policía, la Fiscalía y el Consejo General de Educación (CGE).

La advertencia generó temor entre las familias y hubo un gran ausentismo por parte de los estudiantes, ya que muchos padres decidieron no enviar a sus hijos por precaución.

En paralelo, implementaron medidas preventivas dentro de la institución: hubo un ingreso escalonado para los alumnos y recomendaciones de que asistan acompañados por un adulto.

“Queremos transmitirles tranquilidad, la institución ha actuado de manera oportuna y conforme a los protocolos establecidos, priorizando en todo momento el cuidado y la seguridad de nuestros alumnos. Según lo informado por el CGE, el equipo de abordaje de situaciones complejas se hará presente para realizar un trabajo en conjunto con el Equipo Directivo, docentes y estudiantes”, comunicaron desde el establecimiento.

Con el avance de la investigación, la policía logró identificar a una adolescente de 16 años, alumna de sexto año del colegio, como presunta autora de las amenazas. El trabajo fue realizado por la División Cibercrimen, que rastreó el origen de los mensajes.

La causa avanzó también a partir del envío de dos correos electrónicos intimidatorios a la casilla oficial de la institución, además de la inscripción detectada dentro del edificio.

Por orden de la Justicia, hubo un allanamiento en el que secuestraron un celular y una notebook que serán peritados para determinar la autoría de los mensajes. Durante el procedimiento también revisaron la mochila de la estudiante, aunque no encontraron elementos peligrosos.

Mientras tanto, en la jornada posterior a la amenaza, realizaron un operativo de seguridad en las inmediaciones del colegio, ubicado sobre la calle Belgrano al 900. Hubo presencia policial, incluidos agentes de civil, para garantizar el ingreso y egreso de los alumnos.

“Para que esta clase de hechos no lleguen a consecuencias mayores ya ha sido solicitado a la Departamental de Escuelas una reunión con el acompañamiento de otros organismos y brindar herramientas para la identificación y prevención de riesgos”, informaron voceros de la Jefatura Departamental La Paz.