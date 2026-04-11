El Inter Miami de Messi repartió puntos con New York Red Bulls por la MLS

Las Garzas empataron 2 a 2 en el Nu Stadium, por la séptima jornada de la Major League Soccer 2026.

Hoy 22:36

Cada partido que pasa es una cuenta regresiva hacia el gran objetivo. A solo dos meses del Mundial, Lionel Messi continúa mostrando un nivel que ilusiona. En el empate de Inter Miami frente a New York Red Bulls, el 10 fue el eje absoluto del equipo, aunque no alcanzó para quedarse con la victoria. Fue 2 a 2.

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El rosarino atraviesa, posiblemente, su mejor estado físico desde su llegada a Estados Unidos en 2023. Atrás parecen haber quedado las molestias musculares que lo marginaron en distintos tramos, incluso de partidos de la Selección Argentina. Hoy se lo ve activo, participativo y con una frescura que deja en claro que el foco está puesto en el Mundial 2026, donde podría disputar su sexta Copa del Mundo.

El partido comenzó cuesta arriba para Las Garzas tras el gol de Ruvalcaba, pero la reacción llegó de la mano de Messi. Desde la zona de gestación, manejó los tiempos, generó peligro constante y fue el cerebro de cada ataque. Sobre el cierre del primer tiempo, apareció Rodrigo De Paul con un centro preciso para que Mateo Silvetti estableciera el empate parcial.

En el complemento, Messi tuvo una chance increíble que no pudo concretar, pero siguió siendo determinante. De una jugada suya nació el gol de Berterame que adelantó a Inter Miami, aunque la ventaja duró poco: Mehmeti puso el 2-2 definitivo en un partido cambiante y con errores defensivos que el equipo de Javier Mascherano no logra corregir.

Más allá del resultado, todas las miradas están puestas en Messi. Con apenas diez partidos por delante antes del debut mundialista —incluidos los amistosos ante Honduras e Islandia—, el capitán argentino llega en un nivel que renueva la esperanza de todo un país.