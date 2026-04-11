Boca y otro clásico sin ganar: empate ante Independiente en la Bombonera

El elenco de Claudio Úbeda, que guardó hombres para la Libertadores, se tuvo que conformar con otro empate ante el Rojo como local en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura.

Hoy 21:42

El clásico entre Boca Juniors e Independiente terminó en empate 1-1 en La Bombonera, en un encuentro intenso y con varias polémicas. El Xeneize arrancó en desventaja por el gol de Matías Abaldo, pero logró reaccionar antes del descanso gracias a un penal convertido por Milton Giménez.

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El equipo local tuvo la primera clara en el inicio del partido. A los pocos minutos, Giménez presionó alto, recuperó y asistió a Alan Velasco, que desbordó por izquierda y lanzó un centro preciso. Ángel Romero conectó de cabeza en el área, pero se encontró con una gran respuesta de Rodrigo Rey, que evitó el gol sin dar rebote.

En medio de reclamos de todo Boca por una mano no sancionada cerca del área rival, el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros aprovechó una contra letal y golpeó primero. Un centro pasado desde la derecha encontró a Abaldo por el segundo palo, quien enganchó y definió con potencia para poner el 1-0 en favor del Rojo.

Cuando se moría la primera parte, el árbitro Andrés Merlos fue llamado por el VAR para revisar una infracción sobre Velasco dentro del área. Tras varios minutos de análisis, sancionó penal. Giménez se hizo cargo de la ejecución y, con categoría, venció a Rey para establecer el empate antes del descanso.

En el complemento, Claudio Úbeda movió el banco en busca de la victoria con los ingresos de Miguel Merentiel y Adam Bareiro, pero a pesar de algunas situaciones, Boca no logró romper la igualdad. Independiente, por su parte, se mostró firme en defensa y sostuvo un resultado que dejó sabor a poco para ambos.