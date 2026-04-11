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Violento choque en la Ruta 92: un auto impactó contra una camioneta y su conductor terminó hospitalizado

El siniestro ocurrió durante la siesta de este sábado a la altura del paraje Rubia Paso, en el departamento Salavina. El conductor del rodado menor fue trasladado a Añatuya, mientras que los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.

Hoy 22:01

Un siniestro vial se registró durante la siesta de este sábado sobre la Ruta 92, a la altura del paraje Rubia Paso, departamento Salavina, cuando un automóvil colisionó desde atrás contra una camioneta que circulaba en el mismo sentido, lo que provocó que el rodado menor terminara desplazándose hacia la banquina.

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El hecho se produjo por causas que aún se encuentran bajo investigación. Según manifestó el conductor del automóvil, el incidente habría comenzado cuando se le trabó el pedal de freno, situación que lo llevó a intentar accionar el freno de mano. En ese momento, al volver a observar el camino, no logró evitar el impacto contra la camioneta.

A raíz del choque, el conductor del automóvil sufrió lesiones y debió ser asistido por personal de salud, siendo posteriormente trasladado al hospital de Añatuya para una evaluación más exhaustiva. De acuerdo a las primeras informaciones, se encontraba consciente al momento del traslado. Por su parte, los ocupantes de la camioneta no presentaron heridas y no requirieron atención médica.

En el lugar trabajó personal policial, junto a efectivos de Criminalística, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.

El procedimiento fue supervisado por las autoridades y puesto en conocimiento de la fiscal de turno, quien dispuso las medidas de rigor.

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