“Pregúntenle al padre”: Mica Viciconte habló sobre la fiesta de 15 de Allegra Cubero

La panelista se despegó del conflicto y expresó su malestar por las recientes declaraciones de Nicole Neumann.

Hoy 19:42

Mica Viciconte se hartó y puso en duda la fiesta de 15 de Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Todo ocurrió después de un nuevo enfrentamiento familiar.

En diálogo con Infama (América), la ex Combate fue consultada por la exposición familiar que alcanzaron esta semana y lanzó: “Sí, tranqui. Estamos acostumbrados”.

La cronista reparó en las recientes declaraciones del exfutbolista, quien dijo que estos escándalos afectan a su pareja, pero ella dejó en claro que prefiere no hablar. “De todo esto que pasó, no voy a dar mi opinión, porque si digo algo, se malinterpreta; y si no digo... Entonces directamente no voy a decir nada”, sentenció.

Consultada acerca de si le pidió a Cubero que la defendiera públicamente, negó: “No, primero que no mando a nadie. No soy picasesos ni mucho menos. Y aparte no voy a hablar... Cada uno es libre y es adulto”. “Nunca en la vida hablamos de si decís algo o no lo decís. Somos grandes y los dos trabajamos en el medio, así que cada uno es libre”, destacó.

A fin de conseguir una respuesta, la cronista señaló: “Cuando le preguntaron a Nicole por cómo sos con las nenas y que siempre, de alguna forma, te ponés como la familia a cargo sin ser tus hijas, hizo un gesto raro con la cara”. “Sin comentarios. No, no voy a decir nada”, retrucó Viciconte.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando le preguntaron por la organización de la fiesta de 15 de Allegra, que ella se había puesto al hombro, y no quiso responder. “¿El cumpleaños de 15 se hace?”, indagó la movilera. A lo que la influencer retrucó: “Pregúntenle al padre. Le preguntan a Fabi y él les va a contestar”.

La respuesta generó mucha sorpresa, pero ella aclaró que no pasó nada nuevo: “No, es que no quiero meterme ni decir algo o contestar algo que después los periodistas malinterpretan y buscan un justificativo y... Entonces me agoté, me llené las b.... No tengo ganas de decir nada de nada”.