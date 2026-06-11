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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUN 2026 | 16º
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En vivo: Quimsa visita a Gimnasia con la obligación de descontar en la final de la Liga Nacional

La Fusión cayó en los dos primeros juegos disputados en el Estadio Ciudad y necesita ganar en Comodoro Rivadavia para volver a meterse de lleno en la pelea por el título.Arranca a las 21.

Hoy 20:55

Quimsa afrontará esta noche un partido clave en la final de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, la Fusión visitará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el estadio Socios Fundadores, por el tercer juego de una serie que tiene al conjunto patagónico arriba por 2-0.

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Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.

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