Wanda Nara pone a la venta su mansión en Lago di Como por 8 millones de euros

Wanda Nara ha decidido vender su lujosa mansión en Lago di Como, tasada en 8 millones de euros, lo que ha suscitado especulaciones sobre su situación financiera y personal.

Hoy 19:26

La decisión de Wanda Nara de vender su mansión ubicada en el Lago di Como ha despertado un gran interés mediático, especialmente tras conocerse que la propiedad está valorada en 8 millones de euros. Esta cifra ha sorprendido tanto por su magnitud como por las circunstancias que rodean la transacción.

El periodista Santiago Sposato, durante su intervención en Infama (América TV), reveló que la propiedad se encuentra afectada por una deuda considerable de tasa municipal, ya que los impuestos de la casa no han sido pagados en un tiempo considerable. “La vende con deudas”, afirmó Sposato, lo que generó un eco de sorpresa entre los panelistas del programa.

Aquellos interesados en la mansión de la conductora de MasterChef Celebrity en Italia descubren que, además de su elevado valor, la propiedad está en venta con deudas impositivas acumuladas. Este detalle fue también destacado por el periodista que conduce el programa, Marcela Tauro.

El panelista Gonzalo Sorbo subrayó que la mansión parecía “medio abandonada”. Sposato corroboró esta afirmación y recordó las declaraciones de Carmen, una exempleada que había denunciado a Nara por diversas acusaciones. “El jardinero recibía la mensualidad y era el encargado de ir a comprar para el súper”, señaló Sorbo.

La mansión cuenta con ocho dormitorios, cuatro baños y espacio para tres autos, y está situada en una de las zonas más exclusivas de Italia, un atractivo adicional para potenciales compradores. “Son de las casas más caras en Italia”, destacó Sorbo.

Recientemente, Wanda compartió en sus redes sociales imágenes del interior de la mansión, donde se pueden apreciar ventanales amplios y una decoración clásica. Estas publicaciones han sido bien recibidas por sus seguidores, quienes elogian el lujo de la propiedad.

En medio de cambios en su vida personal y situaciones legales, Nara ha optado por reorientar sus inversiones. “Hoy el gran negocio de Wanda está en Estados Unidos”, mencionó Sposato, quien también identificó a JP Morgan como el banco que le maneja sus inversiones en Nueva York, donde se especula que ha tenido éxito en el manejo de activos.