Concluyeron las 3ª Jornadas de Periodismo en la UNSE con talleres, debates y presentaciones

La Universidad Nacional de Santiago del Estero recibió durante dos días a profesionales del medio y estudiantes en un evento organizado por varias instituciones educativas de la provincia.

Hoy 19:35

El Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero fue escenario de las 3ª Jornadas de Periodismo, que se desarrollaron durante dos días con una nutrida agenda de disertaciones, talleres y debates a cargo de destacados profesionales del medio.

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El evento, organizado por el Instituto Superior General San Martín, el IES Mariano Moreno, la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), la Facultad de Humanidades de la UNSE y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, contó con la presencia de autoridades, docentes y estudiantes de distintas instituciones educativas de la provincia.

Durante la primera jornada, se llevó a cabo el acto de apertura, seguido del taller Periodismo y Redes, a cargo de la Esp. Florencia Cerúsico (UNSE) y la Lic. María Isabel Barbaran (UCSE), moderado por la Lic. Myriam Arias Paz (UCSE). Posteriormente, se realizó la Mesa-Debate sobre Periodismo e Inteligencia Artificial: desafíos actuales, con la participación del Mg. Ignacio Ratier (UNSE), Lic. Esp. Alejandra Escalada (UCSE), Dra. Noelia Kairuz (Inst. Mariano Moreno) y Lic. Cecilia Colman (Inst. San Martín), moderada por la Lic. Fernanda Raschi (UCSE).

El segundo día retomó las actividades a las 17 con la presentación del libro “Separados” de Iván Serrici Cuello, seguido de la Muestra de Producciones de los alumnos y la entrega de distinciones a los participantes. A las 19 se desarrolló el taller Docente: IA en el aula, con la disertación de la Dra. Rosanna Costaguta (UNSE) y la Mg. María Laura Sánchez Piccardi (UCSE), moderado por la Lic. Gabriela Moyano (UNSE). La jornada concluyó oficialmente a las 20 horas.

Las jornadas permitieron generar un espacio de intercambio entre profesionales del periodismo y estudiantes, fomentando la reflexión sobre los desafíos actuales de la profesión, incluyendo el uso de la inteligencia artificial, y fortaleciendo los lazos entre las distintas instituciones educativas de Santiago del Estero.