Investigan el historial laboral de Adorni para determinar el origen de los US$ 200 mil invertidos en Bitcoin

El fiscal Gerardo Pollicita busca establecer de dónde salieron los fondos que el jefe de Gabinete aseguró haber usado para invertir en criptomonedas junto a su esposa.

Hoy 19:43

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el miércoles su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y aseguró que el mayor incremento de su patrimonio se explica por una inversión de US$ 200.000 en Bitcoin.

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La información brindada por el funcionario generó un cambio drástico en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora, el fiscal federal Gerardo Pollicita profundizará en el origen de esos fondos.

Concretamente, el fiscal a cargo de la investigación junto al juez Ariel Lijo indagará el historial laboral de los últimos 12 años de Adorni, con el objetivo de determinar de dónde salió el dinero que el funcionario afirmó haber destinado a la compra de criptomonedas.

Pollicita quiere saber cómo se reunieron esos fondos, pese a que Adorni sostuvo públicamente que se trató de “ahorros en negro” acumulados junto a su esposa, Bettina Angeletti.

En caso de que el jefe de Gabinete asegure que ese dinero fue hallado en la casa de sus padres, la investigación también podría avanzar sobre el resto de sus familiares hasta poder determinar el origen de los fondos.

No será la única medida que tomará el fiscal. También se reunirá con los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) para incorporar al análisis los US$ 500.000 que Adorni dijo tener durante una entrevista televisiva.

Además, Pollicita solicitará la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti como parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio familiar y contrastar la información presentada ante los organismos de control.

La investigación tomó impulso luego de las declaraciones públicas del jefe de Gabinete, quien admitió que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa y aseguró que una parte significativa de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en Bitcoin.

Según trascendió, Pollicita analizará también la documentación vinculada a los activos digitales mencionados por el funcionario. En la fiscalía evalúan cuál es el mecanismo más adecuado para requerir información que permita verificar la existencia de esos fondos y confirmar que fueron incorporados a las declaraciones patrimoniales correspondientes.

El foco está puesto en los US$ 300.000 que Adorni aseguró haber obtenido como ganancia a partir de inversiones en criptomonedas realizadas junto a su esposa.

En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete explicó que comenzó a operar con Bitcoin en 2013 y que entre 2014 y 2018 obtuvo importantes rendimientos.

“Invertimos US$ 200.000 y ganamos US$ 300.000”, sostuvo Adorni. También afirmó que esos fondos son la forma de demostrar que su patrimonio fue generado antes de su ingreso a la función pública.

Las explicaciones del funcionario se produjeron en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales y luego de que se conociera la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.

Ahora, la Justicia buscará determinar si la capacidad económica declarada por Adorni y su entorno familiar resulta compatible con las inversiones que afirma haber realizado en el mercado cripto.