Conmoción en el interior santiagueño: hallan sin vida a una abogada y se investigan las causas del deceso

Tenía 29 años y fue hallada en cercanías a su domicilio.

Hoy 07:17

Un trágico episodio generó profunda consternación en la ciudad de Pinto, departamento Aguirre, luego de que una joven de 29 años fuera hallada sin vida en las inmediaciones de su domicilio, en un hecho que es investigado como un presunto suicidio.

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El suceso tuvo lugar en la intersección de avenida Sarmiento y calle Busto Navarro, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N°17.

Según fuentes policiales, se tomó conocimiento de que la joven, profesora de danzas y abogada, hija de un reconocido odontólogo de la zona habría atentado contra su vida. Precisamente el profesional Luis Guerrero Altamirano, de 71 años, fue quien encontró a su hija sin vida y procedió a descenderla al suelo.

Ante esta situación, se dispuso el inmediato traslado del personal policial al lugar.

Al arribar, los uniformados constataron la veracidad de lo informado en un terreno ubicado frente a la vivienda familiar, el cual se encontraba delimitado con lajas de cemento. En ese sector, yacía la joven, por lo que se dio inmediata intervención al personal de salud.

En el lugar se hizo presente el médico de guardia del hospital local, Emmanuel Contreras Zanotti, quien examinó a la víctima y confirmó que no presentaba signos vitales, certificando su fallecimiento.

La mujer fue identificada como Shadia Altamirano, de nacionalidad argentina, domiciliada en barrio Centro de esa ciudad. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la joven habría utilizado una soga para quitarse la vida, colgándose de una rama de un árbol situado en el terreno mencionado.

El fiscal de turno -Dr. Ezequiel Bustamante- solicitó la autopsia pertinente.

Fuente: El Liberal.