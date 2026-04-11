Atlético y Tigre quedaron a mano en Tucumán por el Apertura

El Decano y el Matador igualaron sin goles en el estadio Monumental Presidente José Fierro, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

Hoy 19:30

El cruce entre Atlético Tucumán y Tigre fue un verdadero “arrorró dominguero”: ideal para la siesta después del asado. En una tarde otoñal, el empate 0-0 reflejó a la perfección lo que ocurrió en cancha: un partido monótono, sin ritmo y con escasas situaciones de peligro, donde ninguno logró imponer condiciones.

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El desarrollo no sorprendió. El equipo de Diego Dabove presentó una formación alternativa pensando en la Copa Sudamericana, donde viene de igualar 1-1 en su debut y ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso. Con este resultado, Tigre estiró su racha a ocho partidos sin ganar, profundizando un presente que preocupa.

Del otro lado, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni continúa sin encontrar respuestas. Ubicado entre los últimos puestos de la Zona B, Atlético Tucumán no logra revertir su flojo rendimiento, pese a que el entrenador lleva un mes de trabajo. La falta de ideas y de peso ofensivo volvió a quedar en evidencia.

El partido, además, tuvo un momento insólito: a los 15 minutos del primer tiempo, hinchas del Decano ingresaron al campo de juego en señal de protesta por conflictos internos. La interrupción enfrió aún más un trámite ya de por sí apagado y derivó en un primer tiempo que se extendió por más de una hora.

En el complemento, con el ingreso de titulares como Leyes, Russo y Saralegui, Tigre mostró una leve mejoría y creció alrededor de Jalil Elías, uno de los pocos que intentó romper la monotonía. Sin embargo, la falta de precisión y algo de fortuna impidieron que el Matador se quedara con el triunfo.

Fue empate. Repartieron puntos en un partido sin emociones, donde lo más destacado quizás sea el reflejo de sus realidades: a ambos les cuesta —y mucho— ganar en este Apertura.