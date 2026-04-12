El debate entre desayuno y ayuno: lo que la ciencia revela sobre la alimentación

El debate entre el desayuno como la comida más importante y el ayuno intermitente refleja la evolución del conocimiento sobre nutrición y salud metabólica.

Hoy 15:15

Durante décadas, la creencia de que el desayuno es la comida más importante del día ha predominado en la cultura alimentaria. Sin embargo, en los últimos años, el auge del ayuno intermitente ha puesto en tela de juicio esta noción, dando lugar a un debate sobre la mejor manera de comenzar el día.

La ciencia contemporánea sostiene que tanto el desayuno como el ayuno tienen sus beneficios potenciales, y que el enfoque debe centrarse más en la calidad de los alimentos en lugar de en el momento de la primera ingesta.

Según la Mayo Clinic, el desayuno contribuye a activar el metabolismo y a mejorar el rendimiento físico y mental. Entre los beneficios se encuentran una mejor concentración, mayor energía y un control del apetito que puede durar todo el día.

Un desayuno equilibrado también puede prevenir atracones posteriores y disminuir la ingesta de alimentos ultraprocesados. Sin embargo, esta visión ha evolucionado con nuevas investigaciones que sugieren que saltarse el desayuno no necesariamente provoca un aumento del hambre ni un deterioro en la calidad de la dieta.

El ayuno intermitente ha ganado popularidad como una estrategia para organizar las comidas y mejorar la salud metabólica, alternando períodos de ayuno de 12 a 16 horas con ventanas de alimentación. Sus beneficios incluyen mejoras en la glucosa, el peso y la inflamación.

No obstante, recientes estudios indican que el ayuno intermitente no es necesariamente más efectivo que una dieta equilibrada tradicional a menos que se mantenga un déficit calórico. Revisiones científicas han concluido que no produce un mayor descenso de peso que otros métodos de control de peso.

La respuesta a la pregunta de qué es mejor depende de cada individuo. Ni el desayuno es vital para todos, ni el ayuno es la solución ideal. El enfoque actual en nutrición aboga por la flexibilidad y personalización, donde lo esencial es no solo cuándo se come, sino también qué y cómo se sostiene en el tiempo.