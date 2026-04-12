Robaron dos motos en Añatuya durante la madrugada del domingo: los hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia

Durante la madrugada del domingo, la ciudad de Añatuya registró dos hechos delictivos, ambos relacionados con el robo de motocicletas, lo que motivó la intervención de personal policial en distintos puntos.

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El primero de los casos se produjo en el barrio Santa Rita, donde un vecino denunció la sustracción de una Motomel Blitz 110cc desde su domicilio. A partir de las imágenes obtenidas por el sistema de monitoreo, los efectivos lograron identificar al presunto autor y desplegar un operativo en varios sectores de la ciudad.

Minutos después, alrededor de las 3 de la mañana, una patrulla localizó al sospechoso circulando en el rodado en la intersección de Almirante Brown y Juan Jiménez. Al advertir la presencia policial, el individuo abandonó la motocicleta y se dio a la fuga hacia una zona montuosa, logrando escapar. El vehículo fue recuperado y trasladado a sede policial.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un segundo hecho fue reportado en la zona céntrica. Entre las 6:40 y las 7:10, desconocidos sustrajeron una Honda Biz 105 negra que se encontraba estacionada sobre avenida 9 de Julio, en inmediaciones de un local bailable.

El propietario del rodado, un joven domiciliado en el barrio Platense Oeste, advirtió el robo al salir del lugar. Según indicó, la motocicleta posee una calcomanía naranja en el guardabarros trasero.

La Policía continúa con las tareas investigativas para dar con el sospechoso prófugo y recuperar el segundo vehículo sustraído.