Las ventas minoristas cayeron en marzo y acumulan 11 meses consecutivos en baja

Según CAME, la retracción fue de 3,6% en el primer trimestre. La mayoría de los rubros registraron caídas y crece la cautela para invertir.

Hoy 17:23

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en marzo una caída del 0,6% respecto del mismo mes de 2025 y acumularon 11 meses consecutivos con números negativos, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación mensual, la actividad también mostró una contracción del 0,4%.

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Con estos datos, el indicador acumuló una baja del 3,6% en el primer trimestre del año. Desde la entidad señalaron que “la evaluación por sectores validó la tendencia contractiva del período, con cinco de los siete rubros relevados en terreno negativo”.

El informe reflejó además un deterioro en la situación de los comercios. El 50,8% de los encuestados aseguró que su situación se mantuvo estable frente al año pasado, mientras que el 42,2% indicó un empeoramiento, lo que marcó una mayor proporción de negocios afectados por la dinámica económica.

El análisis por sectores confirmó que la retracción fue generalizada. Cinco de los siete rubros relevados por CAME registraron caídas interanuales.

Sin embargo, las mayores bajas se concentraron en los sectores más ligados al consumo postergable. Perfumería lideró la caída, con un retroceso del 9,8%. Según el informe, “la inflación específica del sector actuó como un factor limitante para la adquisición de productos de estética y cuidado personal”, lo que derivó en “una reducción del volumen de unidades vendidas”. En ese contexto, “el gasto de los hogares se concentró en artículos de higiene básica, postergando la compra de bienes suntuarios”.

También se destacó la contracción del 8,3% en bazar, decoración, textiles de hogar y muebles. CAME señaló que “el presupuesto de los hogares priorizó los gastos escolares y de subsistencia, postergando la renovación de mobiliario y artículos decorativos”. Además, se registró “un menor flujo de clientes en locales físicos” y “una fuerte competencia de canales informales”.

En paralelo, se registró una merma del 0,9% en Alimentos y bebidas, en un contexto en el que el consumo se inclina por productos esenciales.

En contraste, dos rubros lograron sostener la tendencia positiva. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció 2% y Farmacia avanzó 1,1% interanual, impulsados por gastos asociados al mantenimiento del hogar y a la demanda estacional de productos de salud.

Los comercios advirtieron que durante marzo el aumento de costos fijos, como servicios, combustibles y logística, redujo los márgenes de rentabilidad.

Las perspectivas para los próximos meses se mantienen cautas. Según CAME, el 48% de los comerciantes prevé que las ventas se mantendrán en los niveles actuales, mientras que el 39,7% espera una mejora y el 12,4% proyecta una caída.

El clima de inversión también mostró señales de debilidad. El 59,1% de los empresarios “califica el escenario presente como no apto para nuevos desembolsos”, frente a un 13,1% que lo ve como una oportunidad y un 27,7% que no tiene una definición.

El informe también reflejó cambios en los hábitos de consumo y en la operatoria comercial. La pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los costos operativos condicionan el volumen de ventas y refuerzan una demanda más selectiva.

En ese escenario, el financiamiento mediante tarjetas de crédito y promociones bancarias se consolida como una herramienta central para sostener el nivel de actividad.

Al mismo tiempo, la entidad comenzó a relevar el desempeño de comercios con modalidad mixta, que combinan ventas físicas y online.