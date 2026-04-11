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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 ABR 2026 | 29º
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En vivo: Central Argentino y Villa Unión van por un debut triunfal en La Banda

El Albo recibe al Verde de La Curva por la primera fecha de la Liga Santiagueña.

Hoy 17:44
Central Argentino Villa Unión

Programación completa – Fecha 1

Viernes 10

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Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo

Vélez de San Ramón 2-0 Banfield

Domingo 12

Central Argentino / Villa Unión (Cancha Central Argentino)

Reserva 15.00 | Primera 17.00

Defensores de Forres / Atlético Forres (Cancha Defensores)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Independiente de Fernández / Unión de Beltrán (Cancha Independiente)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Independiente de Beltrán / Sportivo Fernández (Cancha Independiente)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Lunes 13

Güemes / Comercio (Zona Capital)

Reserva 14.30 | Primera 16.30

Martes 14

Sarmiento de La Banda / Agua y Energía (Zona Banda)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Miércoles 15

Yanda / Central Córdoba (Complejo CC – Sintético, a puertas cerradas)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

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