En vivo: Central Argentino y Villa Unión van por un debut triunfal en La Banda

El Albo recibe al Verde de La Curva por la primera fecha de la Liga Santiagueña.

Hoy 17:44

Programación completa – Fecha 1 Viernes 10 HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo Vélez de San Ramón 2-0 Banfield Domingo 12 Central Argentino / Villa Unión (Cancha Central Argentino) Reserva 15.00 | Primera 17.00 Defensores de Forres / Atlético Forres (Cancha Defensores) Reserva 14.00 | Primera 16.00 Independiente de Fernández / Unión de Beltrán (Cancha Independiente) Reserva 14.00 | Primera 16.00 Independiente de Beltrán / Sportivo Fernández (Cancha Independiente) Reserva 14.00 | Primera 16.00 Lunes 13 Güemes / Comercio (Zona Capital) Reserva 14.30 | Primera 16.30 Martes 14 Sarmiento de La Banda / Agua y Energía (Zona Banda) Reserva 14.00 | Primera 16.00 Miércoles 15 Yanda / Central Córdoba (Complejo CC – Sintético, a puertas cerradas) Reserva 14.00 | Primera 16.00 Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago.

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