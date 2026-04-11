En vivo: Central Argentino y Villa Unión van por un debut triunfal en La Banda

El Albo recibe al Verde de La Curva por la primera fecha de la Liga Santiagueña.
Viernes 10
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Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo
Vélez de San Ramón 2-0 Banfield
Domingo 12
Central Argentino / Villa Unión (Cancha Central Argentino)
Reserva 15.00 | Primera 17.00
Defensores de Forres / Atlético Forres (Cancha Defensores)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Independiente de Fernández / Unión de Beltrán (Cancha Independiente)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Independiente de Beltrán / Sportivo Fernández (Cancha Independiente)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Lunes 13
Güemes / Comercio (Zona Capital)
Reserva 14.30 | Primera 16.30
Martes 14
Sarmiento de La Banda / Agua y Energía (Zona Banda)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Miércoles 15
Yanda / Central Córdoba (Complejo CC – Sintético, a puertas cerradas)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago.