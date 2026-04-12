Denunciaron a un funcionario municipal de Termas de atropellar, patear e insultar a un discapacitado

De acuerdo con las actuaciones del personal de la Seccional 50, el escándalo se registró en Maipú casi avenida Néstor Kirchner.

Hoy 07:08

El director de la Oficina del Interior de la Municipalidad de Las Termas, Sergio Sabater, solicitó ayer eximición de prisión, tres horas después de protagonizar un incidente y ser acusado de "chocar, golpear y amenazar" a un motociclista discapacitado pensionado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las actuaciones del personal de la Seccional 50, el escándalo se registró antes de las 17 en Maipú casi avenida Néstor Kirchner.

De acuerdo con el denunciante, Ramón Matías Gramajo (33), del Bº Toro Yacu, circulaba en una motocicleta Gilera y de pronto fue chocado de atrás por una Kangoo Renault. "Se bajó Sabater", indicó, y "empezó a patearme, mientras me gritaba hdp, hdp".

"Dale, dale, dale, pegale"

Ahondó Gramajo que también descendió de la unidad "su pareja, Gabriela Suárez, quien le decía: "Dale, dale, dale, pegale".

Te recomendamos: Termas de Río Hondo: dos personas detenidas tras allanamiento por narcomenudeo

Siempre sobre la base de la denuncia y labor policial, a cargo de la fiscal de turno, Dahiana Pérez Vicens, con Gramajo en el piso justo pasaba por el lugar la exconcejal, Adriana Chávez, quien habría terciado para que Sabater cesara en las patadas al motociclista.

Al instante, el revuelo se agudizó con motociclistas, peatones y automovilistas que detuvieron la marcha. Algunos instaron a Sabater a cesar, y otros apenas de limitaron a observar.

Ello fue propicio para que Sabater ascendiera a la Kangoo y se retirara. Posteriormente, Gramajo fue auxiliado por una amiga, quien lo condujo al CIS Termas.

El cuadro médico

Los médicos habrían solicitado tomografía axial computarizada (TAC) de cerebro.

También, lo habrían asistido de lesiones en las rodillas y solicitado RX. Detectaron, politraumatismo leve, lesiones en la cabeza, en el cuerpo. Le hicieron curaciones y suministraron analgésicos.

"Me amenazó llamándome drogadicto y discapacitado"

Ramón Matías Gramajo ahondó a los policías de la Seccional 50 que conoce a Sergio Sabater de la comuna y que no habría afinidad. Señaló que el viernes a la noche "... me envió mensajes de whatsApp desde un celular, llamándome drogadicto, discapacitado y hasta me amenazó de muerte".

Ello tornarían más complejos los primeros pasos de la incipiente investigación que la fiscal, Dahiana Pérez Vicens, delineaba al cierre de esta edición en la vecina ciudad.

Por lo pronto, la funcionaria habría solicitado el secuestro de cámaras de seguridad de los comercios enfrente de Maipú y casi avenida Néstor Kirchner, adelantaron los voceros. Le sigue el testimonio de Gramajo y los informes médicos del CIS Termas de Río Hondo, enfatizaron a esta redacción.

Sabater también accionó en contra de Gramajo

El abogado Alejandro Saúl Medina interpuso un recurso de eximición de prisión por Sabater. Según el letrado, fue facultado por el funcionario municipal para elevar la eximición, ante una "falsa denuncia" de Gramajo.

Habría añadido Medina que su cliente también formalizó una denuncia ante la fiscalía por agresiones. Por ende, el dilema es develar ahora la decisión que tomará el juez de turno, de Control y Garantías, Silvio Sálice.

Cese de toda hostilidad

Por lo pronto, la Fiscalía habría arbitrado los medios para imponer el cese de toda hostilidad, en especial por las redes sociales. Los alcances de este suceso repercutirán fuerte en los tribunales, ya que las partes formalizarían ampliación de denuncias. Gramajo acudiría con abogado y presentaría videos sobre el incidente.