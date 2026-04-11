Güemes quiere volver a festejar ante San Martín de Tucumán en el “Madre de Ciudades”

El Gaucho recibe al Santo en un duelo que promete por la fecha 9 de la Primera Nacional. Se juega en el Único desde las 17.

Hoy 10:30

Güemes buscará este domingo extender su buen momento cuando reciba a San Martín de Tucumán, en el marco de la novena fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

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El encuentro se disputará desde las 17 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, con la presencia de público neutral, en lo que se espera sea un gran marco para un duelo entre dos equipos con aspiraciones de protagonismo.

El Gaucho llega en alza y quiere seguir sumando

El equipo santiagueño arriba entonado tras una gran victoria en la fecha pasada frente a Atlético de Rafaela, resultado que le permitió acomodarse en la tabla y ganar confianza.

Actualmente, el “Gaucho” se ubica en la décima posición con 9 puntos, en una zona muy pareja que lo mantiene en una posición expectante. Un triunfo como local podría meterlo en zona de clasificación.

Enfrente estará un duro rival como San Martín de Tucumán, que suma 11 unidades y se posiciona sexto en la tabla. El conjunto tucumano viene de empatar en condición de local frente a Chacarita Juniors y también buscará sumar para mantenerse en la zona alta.

Datos del partido

Güemes (Santiago del Estero) vs. San Martín (Tucumán)

Hora: 17:00

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

Con el impulso de su última victoria y el respaldo de su gente, Güemes intentará dar otro paso firme en el campeonato y consolidarse como uno de los animadores de su zona.