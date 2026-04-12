Chaco investiga un siniestro vial que resultó en la muerte de una joven

Las autoridades de Chaco investigan un siniestro vial que causó la muerte de una joven motociclista de 21 años en Las Breñas.

Hoy 03:33

El trágico accidente ocurrido en Las Breñas ha generado una conmoción en la comunidad local. El siniestro se produjo el pasado jueves 9 de abril, alrededor de las 09:15, en la intersección de las calles Paraguay y Urquiza.

La joven, de 21 años, conducía una motocicleta de 110 cc acompañada por su hermana de 12 años. Según los primeros informes, la motociclista perdió el control del vehículo al no detectar la presencia de un reductor de velocidad, conocido como “lomada”.

Ambas ocupantes de la motocicleta fueron trasladadas de urgencia al centro médico más cercano. Mientras que la hermana menor sufrió lesiones leves, la conductora presentó un traumatismo de cráneo grave que requirió su traslado inmediato a un hospital de mayor complejidad.

Pese a los esfuerzos del personal médico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Perrando, se confirmó el deceso de la joven durante la madrugada del viernes. La causa de muerte fue atribuida a la gravedad de las lesiones y a una hemorragia subaracnoidea.

Tras el fallecimiento, la causa del accidente fue re caratulada, y la Fiscalía en turno ordenó la intervención de la División Criminalística. Este viernes, se llevaron a cabo las pericias correspondientes tanto sobre la motocicleta secuestrada —una Corven Energy azul— como en el sitio del siniestro.

La policía local sigue trabajando en la elaboración de actas de constatación y en la toma de fotografías para completar el informe pericial, el cual será elevado a la magistratura interviniente para su evaluación.