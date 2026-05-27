Fernández realizó una emotiva jornada de concientización por el Día Nacional de la Donación de Órganos

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural “Sixto Palavecino” y reunió a autoridades, docentes y estudiantes bajo el lema “Renacer en el hermano”.

Hoy 18:57

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, que se conmemora cada 30 de mayo, la ciudad de Fernández llevó adelante una emotiva jornada de reflexión y concientización denominada “Renacer en el hermano”, desarrollada en el Centro Cultural “Sixto Palavecino”.

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La actividad reunió a autoridades municipales, representantes educativos y alumnos del último año de distintas instituciones de la ciudad, en una propuesta orientada a promover la importancia de la donación de órganos y generar conciencia sobre el valor de salvar vidas.

El encuentro fue encabezado por la intendenta Yanina Iturre, quien estuvo acompañada por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Marta Santillán; el director de Cultura, Leonardo Fernández; la directora de Educación, Lorena Aranda; y los concejales Miguel Gómez y Silvia Zavala, además de integrantes del gabinete municipal.

La jornada se realizó bajo el lema del proyecto institucional “Renacer en el hermano”, una iniciativa impulsada desde hace años por el Instituto Nuestra Señora del Rosario y que involucra a los niveles inicial, primario y secundario de la comunidad educativa fernandense.

Durante su discurso, la jefa comunal destacó el valor del trabajo conjunto entre las instituciones y remarcó la importancia de hablar sobre la donación de órganos.

“Ha sido una jornada de reflexión y de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, sobre la decisión de dar vida en vida y sobre este acto de amor tan grande hacia el prójimo”, expresó Iturre.

Uno de los momentos más significativos de la actividad estuvo marcado por los testimonios de vida compartidos por Fátima Herlán y la familia Cisneros Cameranesi.

Sin embargo, la participación más emotiva fue la de Rolando “Etín” Manca, un paciente trasplantado de hígado oriundo de Tucumán que regresó a Fernández para compartir su experiencia personal con los jóvenes estudiantes.

Manca recibió un trasplante hace casi 23 años y destacó la importancia de transmitir un mensaje esperanzador a quienes esperan un órgano.

“Tener la posibilidad de llegar a los chicos con un mensaje de esperanza para quienes están en lista de espera es muy importante”, señaló emocionado.

Además, resaltó el compromiso de las instituciones educativas locales y valoró el abordaje pedagógico del tema en la ciudad.

“Siento una gran admiración por los docentes y por cómo trabajan esta temática. Muchas veces en mi propia ciudad no he logrado que se trate con el compromiso que se ve aquí”, manifestó.

La jornada concluyó con un mensaje unificado orientado a promover la solidaridad y el diálogo familiar sobre la donación de órganos, bajo la premisa de que “concientizar es el primer paso y donar es el acto que transforma”.