Un arcoíris espectacular ilumina La Paz tras intensa granizada

Un impresionante arcoíris fue filmado en La Paz tras una fuerte granizada, destacando la belleza de este fenómeno meteorológico.

Hoy 19:01

Un espectacular arcoíris fue captado en la ciudad de La Paz, después de una intensa granizada que afectó a la región. Este fenómeno natural fue grabado por el fotógrafo Gustavo Ticona desde el teleférico, ofreciendo una vista panorámica única del arcoíris que se formó tras la tormenta.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra el arcoíris extendiéndose sobre las montañas, creando un contraste impresionante con las nubes oscuras y la luz del sol que emergió luego de la granizada. Los habitantes de la ciudad compartieron su asombro por la belleza de este fenómeno meteorológico poco común.

La singularidad del arcoíris ha llevado a muchos a reflexionar sobre los cambios climáticos y la frecuencia de fenómenos naturales inusuales en la región. Este evento meteorológico ha despertado un renovado interés en la fotografía de paisajes y la observación de fenómenos atmosféricos.

Durante la fuerte granizada que afectó a la ciudad de La Paz, se registró un accidente de tránsito en la Avenida del Poeta, donde dos vehículos colisionaron de frente, dejando a sus ocupantes heridos. Las autoridades han recomendado que durante una lluvia o granizada se reduzca la velocidad para evitar accidentes.

Este tipo de fenómenos resalta la importancia de estar alertas ante las condiciones climáticas adversas. Los ciudadanos son instados a mantenerse informados y preparados ante situaciones de mal tiempo.

A medida que las redes sociales continúan difundiendo imágenes y videos del arcoíris, se destaca la capacidad de la tecnología para capturar y compartir momentos únicos de la naturaleza.