Danelik contó cómo fue su primera vez con Brian Sarmiento y lanzó una frase sin filtros

La influencer tucumana habló sobre su relación con el exfutbolista, recordó el primer encuentro íntimo que tuvieron y sorprendió con una picante confesión en un stream de Telefe.

Hoy 19:06

La historia entre Danelik y Brian Sarmiento sigue dando que hablar dentro y fuera de Gran Hermano Generación Dorada. Luego de que el romance comenzara en el reality, la influencer tucumana reveló detalles de su primera noche juntos y sorprendió con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Invitada al stream La Jugada, de Telefe, la participante habló sin filtros sobre el vínculo que mantiene con el exfutbolista, quien recientemente volvió a ingresar a la casa gracias a un Golden Ticket.

“Fue mejor de lo que esperaba”, confesó Danelik al recordar cómo fue el primer encuentro íntimo con Brian Sarmiento.

Además, explicó que antes del momento romántico mantuvieron una charla cargada de sentimientos y confesiones personales.

“Comenzamos hablando cosas tiernas, de amor y de lo que queríamos juntos”, relató la influencer durante la entrevista.

Sin embargo, fiel a su estilo descontracturado, lanzó una frase picante que no tardó en multiplicarse en redes sociales y generar repercusión entre los seguidores del reality.

“Mientras él hablaba, yo estaba pensando: ‘acá me clavan’”, expresó entre risas.

Finalmente, Danelik también se mostró sensible al hablar de su presente sentimental y reconoció que extraña al exjugador.

“Me empezó a sacar la ropa, nos empezamos a dar besos y pasó. Lo extraño un montón y lo estoy esperando”, concluyó.