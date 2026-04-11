Olímpico visita a San Martín de Corrientes con la obligación de ganar para seguir soñando

Olímpico de La Banda afrontará esta noche un partido decisivo cuando visite a San Martín de Corrientes, con la obligación de ganar para mantener viva la ilusión de clasificar a la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro comenzará a las 21.30 en la capital correntina, donde el “Negro” se jugará gran parte de sus chances en el cierre de la fase regular. El equipo bandeño llega golpeado tras la caída del viernes ante Regatas Corrientes, en el inicio de su gira por esa provincia.

Qué necesita para clasificar

El panorama es claro: Olímpico no depende de sí mismo. Para acceder a la postemporada, deberá imponerse esta noche y esperar que San Martín pierda al menos uno de los dos partidos que le restan luego de este cruce, frente a Platense y Unión de Santa Fe, programados para el 17 y 19 de abril.

En la tabla, el conjunto correntino ocupa el puesto 12, último que otorga acceso a la Reclasificación, mientras que Olímpico se ubica 13°. La situación se complica aún más porque el equipo santiagueño ya disputó más partidos, lo que reduce su margen de maniobra.

Un cierre a todo o nada

Sin margen de error, el equipo bandeño deberá jugar un partido perfecto ante un rival directo y luego esperar una combinación de resultados. La clasificación todavía es posible, pero ya no depende únicamente de lo que haga dentro de la cancha.

Olímpico afronta así una verdadera final anticipada, con la presión de ganar para seguir soñando con extender su temporada en la Liga Nacional.