El Gobierno investiga subculturas digitales tras crimen en San Cristóbal

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el gobernador Maximiliano Pullaro, informaron sobre la investigación tras el ataque en una escuela en San Cristóbal, destacando la influencia de subculturas digitales violentas entre los jóvenes.

Hoy 04:13

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ofrecieron este martes una conferencia de prensa para actualizar sobre la investigación clave en relación al crimen ocurrido en San Cristóbal.

Este trágico evento, que tuvo lugar el pasado 30 de marzo en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno”, resultó en la muerte de un adolescente de 13 años y varios heridos a causa de un ataque armado perpetrado por otro menor.

Durante la presentación, Monteoliva enfatizó la importancia de realizar estas investigaciones con un alto grado de confidencialidad. “Es fundamental trabajar con un nivel de reserva que permita llegar a resultados con celeridad, sin filtraciones inadecuadas”, subrayó.

La funcionaria catalogó el caso como “inédito” en el país, resaltando que desde el inicio se llevó a cabo un trabajo conjunto entre la provincia de Santa Fe, la Policía Federal Argentina y organismos nacionales, con un constante intercambio de información.

“Estamos frente a la presencia de culturas o subculturas digitales en las que participan jóvenes y adolescentes, centradas en la fascinación por asesinatos y tiroteos masivos”, declaró Monteoliva.

Además, advirtió que estas comunidades virtuales, de alcance global, promueven patrones de conducta ligados al nihilismo y la misantropía, lo que puede llevar a la validación o ejecución de actos violentos.

La ministra también compartió que, en los últimos dos años, investigaciones de la Policía Federal en colaboración con el FBI han permitido identificar al menos 15 casos relacionados con estas dinámicas en Argentina, además de otros cuatro actualmente en análisis.

“Existen integrantes en el país de grupos transnacionales con estas características. Este fenómeno excede la territorialidad y exige respuestas coordinadas”, concluyó Monteoliva.