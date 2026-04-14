“La Argentina ya tuvo demasiadas improvisaciones”: el mensaje de Macri al Gobierno

En la Fundación Pensar, el exmandatario reunió a referentes del PRO y fijó postura política.

Hoy 08:35

El expresidente Mauricio Macri participó ayer de la cena anual de la Fundación Pensar en la Sociedad Rural de Palermo, donde cuestionó la gestión del país al afirmar que la Argentina “ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones”.

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El encuentro reunió a la dirigencia del PRO, con discursos de María Eugenia Vidal y la presencia de referentes políticos y empresarios, en un contexto atravesado por la situación del gobierno de Javier Milei y la proyección electoral hacia 2027.

Durante su intervención, Macri apuntó contra la falta de planificación en la política argentina y fijó un tono crítico. “Lo peor que hay en el mundo es improvisar. La Argentina tiene que superarse porque ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones. Estamos acá mirando el futuro”, sostuvo.

Antes, Vidal, titular de la Fundación Pensar, había marcado el rumbo político del evento con un mensaje enfocado en el mediano plazo. “Queremos ser protagonistas del próximo paso”, afirmó, y planteó que el PRO buscará trabajar “sobre lo que la Argentina necesita para los próximos diez años”.

En esa línea, el espacio dejó entrever su intención de consolidarse como alternativa hacia 2027, con un discurso que combina respaldo al rumbo económico con una diferenciación política. En ese esquema, Macri viene insistiendo en una idea que sintetiza la estrategia: “El PRO no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo”.

La cena, realizada en los salones de la Sociedad Rural, reunió a dirigentes como Cristian Ritondo, Fernando de Andreis y Martín Goerling Lara, además de empresarios como Daniel Angelici. En la mesa principal se ubicaron Macri junto al especialista en tecnología Santiago Siri.

Entre las ausencias se destacaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, lo que dejó lecturas internas sobre el armado político del espacio.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, puso el foco en la gestión y los desafíos tecnológicos. “Vamos a defender esta ciudad de quienes creen que se puede vivir con más desorden, más caos y menos respeto por las reglas”, afirmó, al reivindicar el modelo de administración.

El encuentro se desarrolló en un momento político sensible, con cuestionamientos al Gobierno por investigaciones judiciales y dudas sobre la consolidación de la baja de la inflación. En ese contexto, también sobrevoló el caso de Manuel Adorni, que genera incomodidad en el PRO.