El municipio de La Banda refuerza tareas preventivas por el temporal y monitorea zonas críticas

Las lluvias ya superan los 20 mm acumulados y mantienen en alerta a las áreas operativas municipales.

Hoy 11:59

Desde el municipio de la La Banda se informó sobre la situación meteorológica actual en el marco del evento climático que afecta a la región. De acuerdo a los datos proporcionados por la estación meteorológica de Alerta Banda, se registra una temperatura de 21,9 °C, con una sensación térmica de 22,5 °C y una humedad elevada del 91%.

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Asimismo, se informó que la precipitación presenta una intensidad de 3 mm/h, alcanzando un acumulado de 21,8 mm hasta el momento. La presión atmosférica se ubica en 1000,6 hPa, mientras que el viento permanece calmo, sin ráfagas y con dirección predominante del sector sureste.

Ante este escenario, todas las áreas municipales se encuentran abocadas a tareas de prevención y monitoreo, con el objetivo de minimizar posibles complicaciones derivadas de las lluvias y el alto nivel de saturación del suelo.

En cuanto al sistema de bombeo, la mayoría de las estaciones se encuentran operativas —Textil, Bajo de Vértiz, Alberdi, Dean Funes, Arribeños y Sarmiento— garantizando el drenaje en distintos sectores de la ciudad. No obstante, se mantienen como puntos críticos las estaciones Irigoyen y Gran Malvina, que se encuentran fuera de servicio, mientras que Gorrini permanece en proceso de reparación.

Las acciones son supervisadas por el intendente Roger Elías Nediani, quien coordina el operativo integral para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y la asistencia en los sectores más vulnerables.

Desde el municipio destacaron la importancia de mantener la vigilancia constante mientras persisten las condiciones climáticas adversas.

En este sentido, se recomienda evitar circular si no es estrictamente necesario, mantenerse alejado de postes, cables y árboles, buscar refugio en lugares cerrados y seguros. No arrojar residuos en la vía pública para evitar la obstrucción de desagües y bocas de tormenta.