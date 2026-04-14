Old Lions Rojo, Lawn Tennis y Olímpico lideran el Apertura de rugby santiagueño

Tras la tercera fecha, los tres equipos quedaron en lo más alto del Torneo Apertura “Juan Pablo Vaca Caldera”. Hubo goleadas, un partido suspendido y se viene un trial clave para el seleccionado M17.

Hoy 15:51

El Torneo Apertura “Juan Pablo Vaca Caldera” de la Unión Santiagueña de Rugby completó su tercera fecha y dejó como líderes a Old Lions Rojo, Santiago Lawn Tennis y Olímpico, en un arranque de campeonato marcado por contundentes victorias.

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En la capital, Santiago Lawn Tennis mostró todo su poder ofensivo y goleó a Universitario por 66 a 0, en un encuentro en el que apoyó 10 tries y sumó su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones.

Por su parte, en La Banda, Olímpico fue aún más contundente y se impuso por 89 a 29 ante Añatuya, con una producción de 11 tries, consolidándose también en la cima de las posiciones.

Partido suspendido y definición pendiente

El otro encuentro de la jornada, entre Termas RC y Old Lions Rojo, no pudo completarse y fue suspendido por incidentes. Ahora, se aguarda el informe correspondiente para que la Unión Santiagueña de Rugby tome una decisión sobre el resultado final.

Cómo sigue el torneo

El calendario tendrá una pausa este fin de semana, ya que habrá ventana libre, y la competencia se retomará el próximo 26 de abril con la disputa de la cuarta fecha.

Trial para el seleccionado M17

En paralelo, la actividad continuará este miércoles con un evento importante para el futuro del rugby local.

En el Polideportivo Provincial, sede del Centro de Alto Rendimiento de la USR, se llevará a cabo un trial para jugadores menores de 17 años de los distintos clubes.

El objetivo será realizar una primera preselección para conformar el seleccionado santiagueño M17, apostando al desarrollo y proyección de nuevos talentos en la provincia.